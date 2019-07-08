 Іран заявив про арешт шпигунів ЦРУ, Трамп все спростовує | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.07.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Іран заявив про арешт шпигунів ЦРУ, Трамп все спростовує

В Ірані арештували 17 людей, яких обвинувачують у шпигунстві на користь Центрального розвідувального управління США. Деякі з них вже засуджені до смертної кари. Вашингтон обвинувачує Тегеран у брехні.

Напруга між Іраном та США посилюється

Напруга між Іраном та США посилюється

Іран виявив 17 громадян, які були завербовані Центральним розвідувальним управлінням (ЦРУ) США для того, щоб шпигувати за ядерною та військовою діяльністю країни. Про це у понеділок, 22 липня, заявив представник іранської розвідки, передає агенція AP. За його словами, ці люди, які були затримані протягом останніх місяців, працювали на "чутливих ділянках" на військових та ядерних об'єктах. Деякі з них вже засуджені до смертної кари. Представник іранської розвідки не уточнив, скільки саме людей засуджені і коли були винесені вироки.

DW.COM

Хасан Роухані готовий до перемовин з Вашингтоном "просто зараз", але за низки умов, серед яких і скасування санкцій. Очільник МЗС Ірану Джавад Заріф прибув до Нью-Йорка для виступу в ООН. (15.07.2019)

Якщо європейці не будуть виконувати своїх обіцянок, Іран продовжить поступово збільшувати рівень збагачення урану, заявив представник Організації з атомної енергії Ірану Беруз Камальванді. (15.07.2019)

За його словами, місії цих людей полягали у зборі інформації про об'єкти, де вони працювали, технічній та розвідувальній діяльності, а також установці пристроїв для моніторингу. Чиновник зазначив, що жоден з 17 затриманих не досяг успіху у своїй шпигунській діяльності.

ЦРУ обіцяло видати шпигунам американські візи, а також надати роботу в США, повідомив представник розвідки. Він також зазначив, що деякі з агентів ЦРУ перейшли на бік Ірану та зараз працюють проти США. Представник іранської розвідки також роздав журналістам диск з відеозаписом нібито іноземної шпигунки, яка працює на ЦРУ. На диску також містяться імена кількох співробітників посольств США у Туреччині, Індії, Зімбабве та Австрії, які, як стверджується, зв'язувались зі шпигунами в Ірані.

Трамп відкинув обвинувачення

Президент США Дональд Трамп заперечив обвинувачення Тегерана. "Заява Ірану про затримання шпигунів ЦРУ є абсолютно неправдивою. Нуль правди. Просто більше брехні і пропаганди", - написав президент у Twitter. Він зазначив, що іранський режим зазнає поразки і не знає, що робити. "Їхня економіка мертва, і буде ще у гіршому стані. Іран - це цілковитий хаос!" - додав Трамп.

Своєю чергою держсекретар США, колишній директор ЦРУ Майк Помпео зазначив, що "іранський режим має довгу історію брехні". "Вони мають сорокарічну історію брехні, тому ми маємо бути обережними, говорячи про речі, про які нам повідомляють іранські лідери", - наголосив він.

Дивитись відео 01:27

Американці - нон-грата у низці мусульманських країн? (30.01.2017)

Аудіо й відео до теми

Американці - нон-грата у низці мусульманських країн? (30.01.2017)  

Також за темою

USA Präsident Donald Trump auf dem Morristown Municipal Airport in Morristown

Трамп застеріг Іран після заяви про збагачення урану 08.07.2019

Іран ніколи не володітиме ядерною зброєю, заявив президент США Дональд Трамп після оголошенням Тегерана про порушення умов ядерної угоди. Вашингтон готує нові санкції проти країни.

Venezuela Caracas Maduro schwört Soldaten auf sich ein

Мадуро звинуватив колишнього голову розвідки Венесуели у шпигунстві на користь ЦРУ 11.05.2019

Колишній голова національної розвідки СЕБІН Мануель Крістофер Фігуеро понад рік тому був завербований ЦРУ та працював на американців, упевнений глава Венесуели Ніколас Мадуро. Доказів таких тверджень Мадуро не навів.

Реклама

Докладно

На виборчій дільниці у Черкасах

Демократичні, але недосконалі вибори до ВРУ

Європейські спостерігачі позитивно оцінили парламентські вибори 21 липня, але вказали на низку необхідних вдосконалень.  

Сталь

КНР підвищує ввізні мита на окремі марки сталі

У Пекіні оголосили майже шестикратне підвищення дотеперішніх митних ставок на окремі види сталі, в тому числі й з ЄС.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  