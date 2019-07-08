Іран заявив про арешт шпигунів ЦРУ, Трамп все спростовує

Іран виявив 17 громадян, які були завербовані Центральним розвідувальним управлінням (ЦРУ) США для того, щоб шпигувати за ядерною та військовою діяльністю країни. Про це у понеділок, 22 липня, заявив представник іранської розвідки, передає агенція AP. За його словами, ці люди, які були затримані протягом останніх місяців, працювали на "чутливих ділянках" на військових та ядерних об'єктах. Деякі з них вже засуджені до смертної кари. Представник іранської розвідки не уточнив, скільки саме людей засуджені і коли були винесені вироки.

За його словами, місії цих людей полягали у зборі інформації про об'єкти, де вони працювали, технічній та розвідувальній діяльності, а також установці пристроїв для моніторингу. Чиновник зазначив, що жоден з 17 затриманих не досяг успіху у своїй шпигунській діяльності.

ЦРУ обіцяло видати шпигунам американські візи, а також надати роботу в США, повідомив представник розвідки. Він також зазначив, що деякі з агентів ЦРУ перейшли на бік Ірану та зараз працюють проти США. Представник іранської розвідки також роздав журналістам диск з відеозаписом нібито іноземної шпигунки, яка працює на ЦРУ. На диску також містяться імена кількох співробітників посольств США у Туреччині, Індії, Зімбабве та Австрії, які, як стверджується, зв'язувались зі шпигунами в Ірані.

Трамп відкинув обвинувачення

Президент США Дональд Трамп заперечив обвинувачення Тегерана. "Заява Ірану про затримання шпигунів ЦРУ є абсолютно неправдивою. Нуль правди. Просто більше брехні і пропаганди", - написав президент у Twitter. Він зазначив, що іранський режим зазнає поразки і не знає, що робити. "Їхня економіка мертва, і буде ще у гіршому стані. Іран - це цілковитий хаос!" - додав Трамп.

Своєю чергою держсекретар США, колишній директор ЦРУ Майк Помпео зазначив, що "іранський режим має довгу історію брехні". "Вони мають сорокарічну історію брехні, тому ми маємо бути обережними, говорячи про речі, про які нам повідомляють іранські лідери", - наголосив він.