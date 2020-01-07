Іран завдав ракетного удару по військових базах США у Іраку

У ніч на середу, 8 січня, Іран завдав зі своєї території удару більш ніж десятком ракет по двох військових базах у Іраку, на яких перебували військові США та інших країн антитерористичної коаліції. Про атаку повідомили у Пентагоні, зазначивши, що вона відбулася близько 1:30 ночі за місцевим часом.

Із посиланням на власні джерела інформаційне агентство Reuters повідомляє, що серед американських військових жертв немає.

Іракські військові своєю чергою вже офіційно повідомили про відсутність втрат зі свого боку. За їхніми словами, ракетна атака тривала близько 30 хвилин, а загалом було випущено 22 ракети. 17 з них мали поцілити у базу аль-Асад, а п'ять інших - у базу в північному регіоні Ірбіл. При цьому дві ракети не розірвалися.

Відповідальність за удари взяв на себе іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР). Атака відбулася на тлі поховання іранського генерала Касема Сулеймані, командувача спецпідрозділу КВІР "Аль-Кудс", який загинув внаслідок американського ракетного удару.

Водночас міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що Тегеран "провів та завершив пропорційні заходи самооборони", завдавши ударів по базах, з яких була проведена атака на іранських можновладців та громадян.

"Ми не прагнемо ескалації чи війни, але будемо захищати себе від будь-якої агресії", - написав Заріф у Twitter.

Американський президент Дональд Трамп підтвердив у Twitter атаку на дві американські бази і зазначив, що зараз продовжується оцінка втрат та руйнувань внаслідок ударів. Він також анонсував заяву з цього приводу найближчим часом.

"Все добре!" - додав Трамп.

Як повідомлялося, різке загострення ситуації на Близькому Сході сталося після того, як у ніч на 3 січня американські військові поблизу аеропорту Багдада за вказівкою президента США Дональда Трампа ракетним ударом вбили іранського генерала Касема Сулеймані. В Ірані у відповідь оголосили про подальший вихід з "ядерної угоди" і ударах відплати по об'єктах США та Ізраїлю.