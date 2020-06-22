Іран відправив бортові самописці з літака МАУ у Францію

Іран відправив у Францію "чорні скриньки" зі збитого пасажирського літака українського авіаперевізника МАУ для їхнього розшифрування. Як повідомив у понеділок, 29 червня, військовий прокурор провінції Тегеран Голам Аббас Торкі, самописці були "фізично пошкоджені", а тому для їхньої розшифровки необхідні "складні" технологій, передає агентство новин AP з посиланням на іранську інформагенцію IRNA. За словами Торкі, іранські експерти не змогли розшифрувати скриньки, оскільки в силу санкцій США Тегеран не зміг придбати необхідне обладнання.

Людська помилка, а не наказ

Українській літак був збитий через людську помилку, а не на виконання наказу вищого військового командування, запевнив прокурор, повідомляє агентство Reuters з посиланням на агенцію Tasnim. Також не було жодних ознак, що авіакатастрофа сталася через кібератаку на іракські ракетні або протиповітряні системи. Зараз у зв'язку з катастрофою під арештом перебувають троє людей, додав Торкі.

Літак був збитий невдовзі після зльоту в Тегерані, коли протиповітряна оборона Ірану перебувала в стані підвищеної боєготовності. За кілька годин до цього іранські військові завдали ракетного удару по американській базі в Іраку після того, як військові США вбили в Багдаді іранського генерала Касема Сулеймані.

Як повідомив Торкі, оператор системи ППО повинен був отримати накази від свого керівництва перед тим, як запустити в український літак дві ракети. "Між першим та другим запуском пройшло 26 секунд, але за цей час оператор не отримав дозвіл на другий запуск", - сказав Торкі.

Нагадаємо, літак авіакомпанії МАУ Boeing 737-800, що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився вранці 8 січня 2020 року невдовзі після вильоту з аеропорту. Усі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули. 11 січня іранська влада визнала, що Boeing помилково збили іранські військові. Президент Ірану Хасан Роухані пообіцяв, що усі причетні до збиття літака МАУ будуть покарані.

Дивитись відео 02:45 Поділитись Літак МАУ в Ірані збили ракетою? Аналіз відео Bellingcat (10.01.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3Vzu9 Літак МАУ в Ірані збили ракетою? Аналіз відео Bellingcat (10.01.2020)