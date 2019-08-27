Іран виключив проведення будь-яких двосторонніх переговорів із США

Президент Ірану Хасан Роухані виключив проведення будь-яких двосторонніх переговорів зі Сполученими Штатами Америки. Таку заяву Роухані зробив у вівторок, 3 вересня, під час відкритого засідання парламенту Ірану.

"Можливо, трапилося якесь непорозуміння. Ми і раніше це вже кілька разів казали і повторюємо знову: не було жодного рішення проводити двосторонні переговори зі США", - заявив Роухані на сесії парламенту, цитує інформагенція AFP. Іранський президент також додав, що Тегеран "принципово" проти таких переговорів із США в двосторонньому форматі.

Виступаючи перед парламентарями, іранський президент наголосив, що Тегеран вже й раніше кілька разів отримував пропозиції про проведення двосторонніх перемовин з американською стороною. Але "відповідь Ірану завжди буде негативною".

Єдино можливим способом з боку Вашингтона вмовити Тегеран сісти за стіл переговорів є відмова від усіх санкцій, запроваджених американцями в односторонньому порядку проти Тегерана. В такому разі перемовини проводитимуться за участі усіх підписантів ядерної угоди 2015 року, "як і раніше", наголосив Роухані.

Нагадаємо, що в травні 2018 року США в односторонньому порядку вийшли з цієї угоди з Іраном. Утім, 26 серпня на саміті Великої сімки президент США Дональд Трамп висловив готовність зустрітися з Роухані й провести двосторонні переговори без попередніх умов.

Подальше скорочення зобов'язань

Також Роухані запевнив, що Тегеран готовий до подальшого скорочення своїх зобов'язань у рамках укладеної 2015 року ядерної угоди. Однак це відбудеться лише в тому разі, якщо інші країни-підписанти угоди, а саме трійка європейських країн-підписантів угоди (Франція, Німеччина, Великобританія), "найближчими днями" не зможуть порозумітися щодо подальшої економічної співпраці з Іраном.

Нині тривають останні дипломатичні зусилля трьох європейських країн-підписантів задля збереження ядерної угоди з Іраном. Головним питанням цих зусиль є розгляд можливого виділення Ірану кредиту на суму 15 мільярдів доларів США європейською трійкою підписантів угоди, повідомляє інформагенція dpa.