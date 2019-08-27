Іран виключив проведення будь-яких двосторонніх переговорів із США

Керівництво Ірану принципово проти проведення двосторонніх перемовин зі Сполученими Штатами Америки, заявив іранський президент Хасан Роухані. Він також не виключає подальшого послаблення дотримання ним ядерної угоди.
Президент Ірану Хасан Роухані виключив проведення будь-яких двосторонніх переговорів зі Сполученими Штатами Америки. Таку заяву Роухані зробив у вівторок, 3 вересня, під час відкритого засідання парламенту Ірану.
"Можливо, трапилося якесь непорозуміння. Ми і раніше це вже кілька разів казали і повторюємо знову: не було жодного рішення проводити двосторонні переговори зі США", - заявив Роухані на сесії парламенту, цитує інформагенція AFP. Іранський президент також додав, що Тегеран "принципово" проти таких переговорів із США в двосторонньому форматі.
Виступаючи перед парламентарями, іранський президент наголосив, що Тегеран вже й раніше кілька разів отримував пропозиції про проведення двосторонніх перемовин з американською стороною. Але "відповідь Ірану завжди буде негативною".
Єдино можливим способом з боку Вашингтона вмовити Тегеран сісти за стіл переговорів є відмова від усіх санкцій, запроваджених американцями в односторонньому порядку проти Тегерана. В такому разі перемовини проводитимуться за участі усіх підписантів ядерної угоди 2015 року, "як і раніше", наголосив Роухані.
Нагадаємо, що в травні 2018 року США в односторонньому порядку вийшли з цієї угоди з Іраном. Утім, 26 серпня на саміті Великої сімки президент США Дональд Трамп висловив готовність зустрітися з Роухані й провести двосторонні переговори без попередніх умов.
Подальше скорочення зобов'язань
Також Роухані запевнив, що Тегеран готовий до подальшого скорочення своїх зобов'язань у рамках укладеної 2015 року ядерної угоди. Однак це відбудеться лише в тому разі, якщо інші країни-підписанти угоди, а саме трійка європейських країн-підписантів угоди (Франція, Німеччина, Великобританія), "найближчими днями" не зможуть порозумітися щодо подальшої економічної співпраці з Іраном.
Нині тривають останні дипломатичні зусилля трьох європейських країн-підписантів задля збереження ядерної угоди з Іраном. Головним питанням цих зусиль є розгляд можливого виділення Ірану кредиту на суму 15 мільярдів доларів США європейською трійкою підписантів угоди, повідомляє інформагенція dpa.