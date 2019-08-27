 Іран виключив проведення будь-яких двосторонніх переговорів із США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.09.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Іран виключив проведення будь-яких двосторонніх переговорів із США

Керівництво Ірану принципово проти проведення двосторонніх перемовин зі Сполученими Штатами Америки, заявив іранський президент Хасан Роухані. Він також не виключає подальшого послаблення дотримання ним ядерної угоди.

Хасан Роухані

Хасан Роухані (фото з архіву)

Президент Ірану Хасан Роухані виключив проведення будь-яких двосторонніх переговорів зі Сполученими Штатами Америки. Таку заяву Роухані зробив у вівторок, 3 вересня, під час відкритого засідання парламенту Ірану.

"Можливо, трапилося якесь непорозуміння. Ми і раніше це вже кілька разів казали і повторюємо знову: не було жодного рішення проводити двосторонні переговори зі США", - заявив Роухані на сесії парламенту, цитує інформагенція AFP. Іранський президент також додав, що Тегеран "принципово" проти таких переговорів із США в двосторонньому форматі.

DW.COM

Іранські військові випробували, зокрема, нові ракетні комплекси, повідомив командувач Корпусу вартових ісламської революції. Нещодавно Іран презентував зенітно-ракетний комплекс власної розробки. (24.08.2019)

Під час саміту в Біарріці лідери Франції та ФРН шукали можливість розрядити конфлікт навколо Ірану, в тому числі й за допомогою запрошення глави МЗС Ірану. Утім, США не змінили своєї позиції. (25.08.2019)

Виступаючи перед парламентарями, іранський президент наголосив, що Тегеран вже й раніше кілька разів отримував пропозиції про проведення двосторонніх перемовин з американською стороною. Але "відповідь Ірану завжди буде негативною".

Єдино можливим способом з боку Вашингтона вмовити Тегеран сісти за стіл переговорів є відмова від усіх санкцій, запроваджених американцями в односторонньому порядку проти Тегерана. В такому разі перемовини проводитимуться за участі усіх підписантів ядерної угоди 2015 року, "як і раніше", наголосив Роухані.

Нагадаємо, що в травні 2018 року США в односторонньому порядку вийшли з цієї угоди з Іраном. Утім, 26 серпня на саміті Великої сімки президент США Дональд Трамп висловив готовність зустрітися з Роухані й провести двосторонні переговори без попередніх умов.

Подальше скорочення зобов'язань

Також Роухані запевнив, що Тегеран готовий до подальшого скорочення своїх зобов'язань у рамках укладеної 2015 року ядерної угоди. Однак це відбудеться лише в тому разі, якщо інші країни-підписанти угоди, а саме трійка європейських країн-підписантів угоди (Франція, Німеччина, Великобританія), "найближчими днями" не зможуть порозумітися щодо подальшої економічної співпраці з Іраном.

Нині тривають останні дипломатичні зусилля трьох європейських країн-підписантів задля збереження ядерної угоди з Іраном. Головним питанням цих зусиль є розгляд можливого виділення Ірану кредиту на суму 15 мільярдів доларів США європейською трійкою підписантів угоди, повідомляє інформагенція dpa.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

Також за темою

Frankreich | G7-Gipfel in Biarritz

Трамп заявив про готовність зустрітись з президентом Ірану 27.08.2019

За словами президента США, він готовий зустрітись з іранським президентом Хасаном Роухані, "за правильних або відповідних обставин".

Frankreich | G7-Gipfel in Biarritz

Саміт G7: розбіжності та прогрес щодо Ірану, торгівлі та повернення Росії 26.08.2019

З багатьох важливих питань лідерам країн G7 на саміті в Біарріці вдалося досягти консенсусу. А от щодо можливого повернення Росії до клубу єдності не було.

G7-Gipfel in Frankreich

На саміті Великої сімки все ж ухвалили заключну заяву 26.08.2019

Лідери країн Великої сімки на саміті в Біарріці ухвалили коротку заключну заяву, один з пунктів якої стосується України.

Реклама

Докладно

Середній вік нового українського уряду - 39 років

Уряд України - наймолодший у Європі

Із середнім віком у 39 років новий український уряд на даний момент є наймолодшим у Європі.  

Посадка на рейс лоукостера Ryanair у аеропорту Франкфурт-Ган

Дешеві авіаквитки - дороге "задоволення" для клімату

Поки в Україні радіють приходу лоукостерів, у ФРН їх хочуть обкласти додатковими податками для захисту клімату.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  