Іран активував 40 центрифуг для збагачення урану

Іран у суботу, 7 вересня, розпочав запуск 40 центрифуг типу IR-4 та IR-6 для збагачення урану, приступивши таким чином до третього етапу скорочень зобов'язань в рамках ядерної угоди, заявив представник Організації з атомної енергії Ірану Беруз Камальванді на пресконференції.

"Наш запас (збагаченого урану. - Ред.) швидко збільшується" - цитує Камальванді агенція АР. За його словами, Іран запустив 20 центрифуг IR-6 та ще 20 центрофуг IR-4. В Ірані стверджують, що IR-6 може збагачувати уран в 10 разів швидше, ніж IR-1, а IR-4 - в п'ять разів.

До цього Іран вже збільшив рівень збагачення урану з дозволеної в рамках угоди позначки у 3,67 відсотка до 4,5 відсотка. Як зауважує АР, використання вдосконалених центрифуг означає, що для збагачення урану Тегерану знадобиться менше часу.

Камальванді стверджує, що Іран має можливість перевищити ступінь збагачення урану у 20 відсотків. Водночас, на думку експертів, 20 відсотків - це лише невеликий технічний крок до 90 відсотків збагачення урану, необхідних для виробництва ядерної зброї.

У той самий час, Камальванді наголошував, що "Ісламська Республіка не женеться за розробкою бомби". Утім, він попередив, що в іранського уряду вичерпуються причини дотримуватися ядерної угоди. "Якщо європейці хочуть ухвалити якесь рішення, вони повинні незабаром це зробити", - сказав він.

Камальванді також заявив, що Іран дозволить американським інспекторам продовжувати перевірку своїх ядерних об'єктів. Очікується, що високопосадовець Міжнародного агентства атомної енергії із США зустрінеться з іранськими посадовцями 8 вересня у Тегерані.

Нагадаємо, 4 вересня міністерство фінансів США запровадило санкції проти мережі із продажу нафти, яка нібито перебуває під контролем "Корпусу вартових ісламської революції" (КВІР).

У той самий день президент Ірану Хасан Роухані оголосив про третій етап скорочення зобов'язань країни в рамках ядерної угоди. Йдеться про відмову від обмежень щодо науково-дослідницьких робіт, які були накладені ядерною угодою. Це має призвести до прискорення розвитку іранської ядерної програми.

Конфлікт США та Ірану

Угода, яку 2015 року підписали Іран, США, Росія, Китай, Німеччина, Франція та Великобританія, передбачає виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження його ядерної програми в обмін на скасування санкцій США та ЄС.

Після того як США в односторонньому порядку вийшли з угоди у травні 2018 року, Тегеран відмовився виконувати частину зобов'язань у рамках угоди. Вашингтон у відповідь посилив санкції щодо Тегерана.

Говорячи про зобов'язання європейської сторони у зв'язку з атомною угодою, Тегеран хоче домогтися, щоб Німеччина, Франція та Великобританія вжили заходів щодо захисту фінансової та нафтової галузі Ірану від санкцій США. Ці країни ЄС, а також Китай і Росія в ході конфлікту Ірану та США не раз наголошувати, що хочуть зберегти угоду щодо ядерної програми Ірану.