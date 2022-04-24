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Сім'я єзидів із Курдистану три тижні провела у лісах на білорусько-польському кордоні, однак так і не змогла потрапити до Євросоюзу. Родина повернулася назад в Ірак, але не покинула мрії виїхати до ЄС. Наступного разу - іншим маршрутом.
Євросоюз не збирається пускати мігрантів, які скупчилися на білоруському кордоні. У Берліні неодноразово давали зрозуміти, що приймати їх ФРН не збирається. Проте проблема залишається: тисячі мігрантів, які опинились у Білорусі, повертатися на батьківщину не збираються. Не має наміру поступатися і Лукашенко, який шантажує ЄС.