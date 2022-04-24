Що тепер буде з "мігрантами Лукашенка" на польсько-білоруському кордоні (25.11.2021)

Євросоюз не збирається пускати мігрантів, які скупчилися на білоруському кордоні. У Берліні неодноразово давали зрозуміти, що приймати їх ФРН не збирається. Проте проблема залишається: тисячі мігрантів, які опинились у Білорусі, повертатися на батьківщину не збираються. Не має наміру поступатися і Лукашенко, який шантажує ЄС.