Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Ірак

В Іраку затримано німецьку журналістку

В Іраку затримано німецьку журналістку 24.04.2022

За даними dpa, у Сінджарі - центрі компактного проживання іракських єзидів - затримано репортерку з ФРН. Посольство Німеччини в Багдаді перебуває в контакті з іракською владою.
Верховний суд Іраку тимчасово виключив фаворита з президентських перегонів

Верховний суд Іраку тимчасово виключив фаворита з президентських перегонів 06.02.2022

Хошияра Зібарі тимчасово виключили з переліку кандидатів на посаду президента Іраку рішенням Верховного суду. Колишнього главу МЗС звинувачують у корупції.
Білоруський маршрут: Литва повернула в Ірак майже сто мігрантів

"Білоруський маршрут": Литва повернула в Ірак майже сто мігрантів 03.01.2022

Литва відправила додому 98 мігрантів з Близького Сходу, які перетнули кордон з ЄС та не отримали притулку. Їм виплатили по тисячі євро одноразової допомоги.
Міжнародна коаліція проти Ісламської держави завершує бойову місію в Іраку

Міжнародна коаліція проти "Ісламської держави" завершує бойову місію в Іраку 09.12.2021

Згодом сили коаліції під проводом США надаватимуть консультації армії та тренуватимуть іракських військових. Наразі в Іраку залишаються 2500 американських військових та тисяча представників союзників.

Історія сім'ї езидів, яка повернулася з Білорусі в Ірак (07.12.2021) 07.12.2021

Сім'я єзидів із Курдистану три тижні провела у лісах на білорусько-польському кордоні, однак так і не змогла потрапити до Євросоюзу. Родина повернулася назад в Ірак, але не покинула мрії виїхати до ЄС. Наступного разу - іншим маршрутом.
Що тепер буде з мігрантами Лукашенка на кордоні з Польщею (відео)

Що тепер буде з "мігрантами Лукашенка" на кордоні з Польщею (відео) 26.11.2021

Євросоюз не збирається пускати мігрантів, які скупчилися на білоруському кордоні. У Берліні неодноразово давали зрозуміти, що приймати їх ФРН не збирається. Лукашенко теж не поступається і шантажує ЄС.
Що тепер буде з мігрантами Лукашенка на польсько-білоруському кордоні (25.11.2021)

Що тепер буде з "мігрантами Лукашенка" на польсько-білоруському кордоні (25.11.2021) 25.11.2021

Євросоюз не збирається пускати мігрантів, які скупчилися на білоруському кордоні. У Берліні неодноразово давали зрозуміти, що приймати їх ФРН не збирається. Проте проблема залишається: тисячі мігрантів, які опинились у Білорусі, повертатися на батьківщину не збираються. Не має наміру поступатися і Лукашенко, який шантажує ЄС.
430 мігрантів повернулися з Білорусі в Ірак

430 мігрантів повернулися з Білорусі в Ірак 18.11.2021

З Мінська на батьківщину у Ірак вилетіли близько 430 мігрантів, в основному – курди. За словами представника Лукашенка, в Білорусі залишаються ще близько семи тисяч мігрантів.
Україна та інші країни світу засудили спробу замаху на прем'єра Іраку

Україна та інші країни світу засудили спробу замаху на прем'єра Іраку 08.11.2021

Міністерство закордонних справ України засудило спробу замаху на прем'єр-міністра Іраку Мустафу Аль-Кадімі. Напередодні напад на резиденцію прем'єра у Багдаді засудили Німеччина, США та низка інших країн світу.

На прем'єр-міністра Іраку скоїли замах

На прем'єр-міністра Іраку скоїли замах 07.11.2021

Резиденцію прем'єра Іраку Мустафи аль-Кадімі атакували з безпілотника. Але прем'єр не постраждав.

Білоруський маршрут: як мігранти з Іраку через Мінськ потрапляють до ЄС

"Білоруський маршрут": як мігранти з Іраку через Мінськ потрапляють до ЄС 03.11.2021

Шлях, яким нелегалів з Іраку та Сирії доставляють до Білорусі, а звідти - до Польщі та Німеччини, сповнений ризиків та небезпек. Розслідування DW про сумнівну видачу білоруських віз та оренду літаків.
Попри низьку явку: в ЄС і США привітали проведення виборів в Іраку

Попри низьку явку: в ЄС і США привітали проведення виборів в Іраку 13.10.2021

Євросоюз вперше проводив спостереження за виборами в Іраку. Парламентські вибори там пройшли "переважно мирно" та сприятимуть довгостроковій стабільності, вважають у Єврокомісії та Білому домі.

Ірак затримав ексзаступника глави ІД, за якого США обіцяли 5 мільйонів доларів

Ірак затримав ексзаступника глави ІД, за якого США обіцяли 5 мільйонів доларів 12.10.2021

Іракська розвідка затримала Самі Джасіма, який відповідав у "Ісламській державі" за фінанси. У Держдепартаменті США за нього обіцяли 5 мільйонів доларів.
В Іраку проходять дострокові парламентські вибори

В Іраку проходять дострокові парламентські вибори 10.10.2021

Масові протести в Іраку призвели до дострокових виборів до парламенту. Фаворитами на них є два шиїтських об'єднання.

Лукашенко мститься Європі, заманюючи мігрантів до Литви

Лукашенко мститься Європі, заманюючи мігрантів до Литви 21.08.2021

У Литві застрягли тисячі біженців - іракців, а також вихідців із Сирії, Афганістану й африканських країн. Їх привели сюди новинні фейки з Білорусі. Репортаж з табору біженців у Руднинкаї під Вільнюсом.
Литва обіцяє платити нелегальним мігрантам за повернення додому

Литва обіцяє платити нелегальним мігрантам за повернення додому 07.08.2021

Влада Литви обіцяє по 300 євро нелегальним мігрантам, які погодяться повернутися додому. Тим часом через міграційну кризу Ірак призупинив авіарейси до Білорусі.
Інші статті