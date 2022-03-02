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Інформаційний портал Sputnik

Sputnik – російський державний інформаційний портал.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Sputnik". Інформаційний портал Sputnik створено 2014 року державною російською медіа-компанією "Россия Сегодня". Новинні сайти Sputnik виходять понад 30-ма мовами. На Заході інформаційний портал Sputnik та телеканал RT експерти розглядають як "інструменти впливу та пропаганди Кремля". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Євросоюз призупинив мовлення RT і Sputnik

Євросоюз призупинив мовлення RT і Sputnik 02.03.2022

У Євросоюзі призупинили мовлення російських державних ЗМІ RT (раніше Russia Today) і Sputnik, доки Москва не припинить агресію проти України та поширення дезінформації в Європі.
Центробанк РФ і закрите небо: у ЄС погодили нові санкції за війну проти України

Центробанк РФ і закрите небо: у ЄС погодили нові санкції за війну проти України 27.02.2022

Міністри закордонних справ країн ЄС домовилися про низку нових санкцій за війну Росії проти України, а також участь Білорусі в ній. Ці заходи торкнуться Банку Росії, авіапростору ЄС, SWIFT, RT і Sputnik.
Роскомнагляд знову погрожує заблокувати YouTube

Роскомнагляд знову погрожує заблокувати YouTube 17.12.2021

Російський регулятор вимагає від концерну Google розблокувати YouTube-канал RT auf Sendung. Водночас у Німеччині порушили справу проти супутникового каналу RT за обхід умов ліцензування.
YouTube втретє заблокував німецькомовний канал RT

YouTube втретє заблокував німецькомовний канал RT 16.12.2021

Канал RT auf Sendung був видалений в день його запуску на YouTube. В пресслужбі Google пояснили, що зробили це за обхід обмежень, застосованих раніше.

Ковідні сертифікати ЄС: як і де їх отримати (відео)

Ковідні сертифікати ЄС: як і де їх отримати (відео) 07.07.2021

Цифрові COVID-сертифікати вже почали діяти в Євросоюзі та Шенгенській зоні. Які є види таких свідоцтв? Які вакцини визнаються? І яким чином українцю отримати європейський ковідний сертифікат?

Чи правда, що вакцина від COVID-19 змінює ДНК людини? (відео)

Чи правда, що вакцина від COVID-19 змінює ДНК людини? (відео) 05.07.2021

Про вакцини від COVID-19 і те, як вони впливають на здоров’я, є чимало міфів. Багато хто переймається, що мРНК вакцини - Pfizer і Moderna - можуть змінити ДНК людини. Чи так це насправді? Фактчек DW.

Фактчек: чи щеплення від COVID-19 змінює ДНК? (02.07.2021) 02.07.2021

Про вакцини від COVID-19 і те, як вони впливають на здоров’я, є чимало міфів. Багато хто переймається, що мРНК вакцини - Pfizer і Moderna - можуть змінити ДНК людини. Чи так це насправді? Фактчек DW.
Баварія має намір придбати російську вакцину від коронавірусу

Баварія має намір придбати російську вакцину від коронавірусу 07.04.2021

У разі реєстрації російської вакцини "Спутник V" у ЄС Баварія хоче придбати 2,5 мільйона доз преперату.

Сербія запрошує іноземців на безкоштовне щеплення (31.03.2021) 31.03.2021

Сербія, яка швидкими темпами проводить вакцинацію, запрошує навіть іноземців на безкоштовне щеплення до Белграда. Біля центрів вакцинації справжній ажіотаж! Дивіться самі.

Меркель, Макрон і Путін обговорили ситуацію на Донбасі

Меркель, Макрон і Путін обговорили ситуацію на Донбасі 31.03.2021

Анґела Меркель, Еммануель Макрон і Володимир Путін обговорили ситуацію на Донбасі та необхідність реалізації мінських домовленостей.
В Італії планують виробляти російську вацину від коронавірусу Sputnik V

В Італії планують виробляти російську вацину від коронавірусу Sputnik V 09.03.2021

Італія може стати першою країною-членом Євросоюзу, де вироблятиметься російська вацина від коронавірусу Sputnik V.
The Lancet оприлюднив результати випробувань російської вакцини Спутник V

The Lancet оприлюднив результати випробувань російської вакцини "Спутник V" 02.02.2021

Ефективність російської вакцини від коронавіурсу Sputnik V під час третьої фази досліджень становить 91,6 відсотка, йдеться у публікації британського медичного журналу The Lancet.

COVID-19: хто і навіщо просуває російську вакцину в Україні

COVID-19: хто і навіщо просуває російську вакцину в Україні 13.01.2021

До МОЗ України надійшла заявка на реєстрацію російської вакцини проти коронавірусу Sputnik V. Хто лобіює російську розробку в Україні та які у неї шанси потрапити на ринок - у матеріалі DW.
Китайська вакцина CoronaVac: що колотимуть українцям (відео)

Китайська вакцина CoronaVac: що колотимуть українцям (відео) 11.01.2021

Україна уклала першу угоду на поставку вакцини від коронавірусу: партія CoronaVac від концерну Sinovac Biotech має надійти, щойно вакцина отримає дозвіл. Що відомо про неї і конкурентів - AstraZeneca, BioNTech, Moderna?

Китайська вакцина CoronaVac: чим вакцинуватимуть українців (08.01.2021) 08.01.2021

Україна уклала першу угоду на поставку вакцини від коронавірусу. Майже 2 мільйони доз препарату CoronaVac від китайського концерну Sinovac Biotech мають надійти, щойно вакцина отримає дозвіл у Китаї та світі. Що відомо про це щеплення? Чи безпечне воно порівняно з AstraZeneca, BioNTech чи Moderna?
Російську вакцину Спутник V в Україні поки не реєструватимуть - Ляшко

Російську вакцину "Спутник V" в Україні поки не реєструватимуть - Ляшко 02.01.2021

Російська вакцина "Спутник V" поки що не має шансів на реєстрацію в Україні, адже ще не було завершено третю фазу її випробувань, кажуть у МОЗ України.
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