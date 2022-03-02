Інформаційний портал Sputnik

Чи правда, що вакцина від COVID-19 змінює ДНК людини? (відео)

Про вакцини від COVID-19 і те, як вони впливають на здоров’я, є чимало міфів. Багато хто переймається, що мРНК вакцини - Pfizer і Moderna - можуть змінити ДНК людини. Чи так це насправді? Фактчек DW.