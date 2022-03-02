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Sputnik – російський державний інформаційний портал.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Sputnik". Інформаційний портал Sputnik створено 2014 року державною російською медіа-компанією "Россия Сегодня". Новинні сайти Sputnik виходять понад 30-ма мовами. На Заході інформаційний портал Sputnik та телеканал RT експерти розглядають як "інструменти впливу та пропаганди Кремля". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Україна уклала першу угоду на поставку вакцини від коронавірусу. Майже 2 мільйони доз препарату CoronaVac від китайського концерну Sinovac Biotech мають надійти, щойно вакцина отримає дозвіл у Китаї та світі. Що відомо про це щеплення? Чи безпечне воно порівняно з AstraZeneca, BioNTech чи Moderna?