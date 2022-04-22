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Інформаційна війна

Овсянніковій передумали вручати премію за свободу слова

Овсянніковій передумали вручати премію за свободу слова 22.04.2022

Росіянку Марину Овсяннікову виключили з числа лауреатів німецької "Премії ЗМІ за свободу", розповіла DW Світлана Тихановська.

Від шоумена до головнокомандувача: феномен Зеленського (19.04.2022) 19.04.2022

Рейтинги Володимира Зеленського сягнули небачених висот, відколи розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Українського президента також підтримують за кордоном. Як Зеленському вдалося знову опинитися на піку популярності і як піар-успіх президента допомагає державі протистояти РФ?

Як фейки про війну в Україні маніпулюють користувачами - фактчек DW (16.04.2022) 16.04.2022

На тлі війни в Україні тисячі фейків поширюються соцмережами. Інсценовані атаки, маніпуляції старими фото та діпфейкові відео - як розпізнати, що справжнє, а що ні? Пояснюємо, як викривати фейки і дезінформацію.

Називайте війну війною: акція присвячена загиблим журналістам (01.04.2022) 01.04.2022

У центрі Львова відбулася акція, покликана розповісти про злочини російських військ проти журналістів. 

Інформаційна війна: як Україна виграє проти Росії? (24.03.2022) 24.03.2022

З вторгненням Росії в Україну розпочалася ще одна війна - інформаційна. На тлі пропаганди Кремля українці набагато краще працюють із соціальними мережами та західними ЗМІ, переконані німецькі експерти.

Канадська дослідниця: Українці виграють інформаційну війну

Канадська дослідниця: Українці виграють інформаційну війну 10.03.2022

Російські війська продовжують атаки на мирні українські міста, наражаючись на жорсткий опір. Та вже зараз можна припустити, що Україна вже виграла у війні інформаційній, вважає канадська авторка.
ЄС звинувачує Росію в маніпулюванні інформацією щодо ситуації на Донбасі

ЄС звинувачує Росію в маніпулюванні інформацією щодо ситуації на Донбасі 20.02.2022

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель застерігає, що Росія хоче використати інсценовані події як привід для військової ескалації в Україні.
YouTube заблокував медіа пов'язані з Медведчуком та видалив канали ОРДЛО

YouTube заблокував медіа пов'язані з Медведчуком та видалив канали ОРДЛО 04.02.2022

Американський відеохостинг заблокував акаунти двох українських каналів, що знаходяться під санкціями РНБО. Цього ж дня видалено низку акаунтів самопроголошених республік на сході країни за "порушення правил спільноти".
Оксана Забужко: Мій теплий ламповий рашизм

Оксана Забужко: Мій теплий ламповий рашизм 15.12.2021

"Завдяки їм, безіменним пролетарям клавіатури, за цей рік я пізнала "русскій мір" куди краще, ніж із політичних новин і промов Путіна", - Оксана Забужко, спеціально для DW.

Форма збірної України з футболу: конфлікт з РФ та УЄФА на тлі "Євро-2020" (11.06.2021) 11.06.2021

Контури кордонів України (включно з анексованим РФ Кримом) та написи "Слава Україні!" та "Героям Слава!" на футболках збірної України з футболу були сприйняті спочатку в Москві, а потім і в УЄФА як політичні. DW зібрала реакції в Україні та Німеччині.

Форма з "Героям слава!": реакція українських фанів на скандал (11.06.2021) 11.06.2021

В якій формі вийдуть українські гравці на поле в своєму першому матчі Євро-2020 13 червня? І у день відкриття чемпіонату Європи це питання відкрите. Тим часом, футболки національної збірної України днем з вогнем не купиш. Уболівальнику збірної Олексадру Чіпко довелося об'їздити пів-Києва у пошуках дефіциту. Як реагують на скандал за участі УЄФА та Росії українські фани та громадськість?

Марш на відзначення дивізії СС Галичина - пазл інформаційної війни Росії проти України?

Марш на відзначення дивізії СС "Галичина" - пазл інформаційної війни Росії проти України? 30.04.2021

В Україні цей марш минув без розголосу і підтримки, однак про нього масово повідомили російські ЗМІ. Фахівці пояснили, що РФ і мала на меті спотворити українську реальність для закордону.

Боротьба з дезінформацією: Україна та ЄС проти Кремля (відео)

Боротьба з дезінформацією: Україна та ЄС проти Кремля (відео) 19.03.2021

В Україні створюють новий центр протидії дезінформації. У Євросоюзі такий центр існує ще з 2015 року. Який досвід могла б запозичити Україна у сфері подолання російської пропаганди й фейків?

Центр протидії дезінформації: чого українцям варто повчитися в Європи (19.03.2021) 19.03.2021

Відкриття Центру протидії дезінформації при РНБО анонсував Офіс президента України. Планується, що він дасть змогу ефективно боротися із маніпуляціями й фейками, які поширює Кремль. У Євросоюзі центр боротьби з дезінформацією існує ще з 2015 року. Який досвід могла б запозичити Україна у сфері подолання пропаганди й фейків?

Мінкульт України анонсував запуск центру протидії дезінформації

Мінкульт України анонсував запуск центру протидії дезінформації 19.02.2021

У мінкульті України вирішили активніше боротися з російськими фейками. Вже у березні має запрацювати центр протидії дезінформації, повідомив Олександр Ткаченко.

Початок українського телемовлення на ОРДЛО перенесли на 1 березня

Початок українського телемовлення на ОРДЛО перенесли на 1 березня 07.02.2020

Телеканал для непідконтрольних Києву територій запустить своє мовлення 1 березня поточного року, запевняють в українському уряді.
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