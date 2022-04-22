Інформаційна війна

Форма з "Героям слава!": реакція українських фанів на скандал (11.06.2021)

В якій формі вийдуть українські гравці на поле в своєму першому матчі Євро-2020 13 червня? І у день відкриття чемпіонату Європи це питання відкрите. Тим часом, футболки національної збірної України днем з вогнем не купиш. Уболівальнику збірної Олексадру Чіпко довелося об'їздити пів-Києва у пошуках дефіциту. Як реагують на скандал за участі УЄФА та Росії українські фани та громадськість?