Інформаційна війна

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Рейтинги Володимира Зеленського сягнули небачених висот, відколи розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Українського президента також підтримують за кордоном. Як Зеленському вдалося знову опинитися на піку популярності і як піар-успіх президента допомагає державі протистояти РФ?
На тлі війни в Україні тисячі фейків поширюються соцмережами. Інсценовані атаки, маніпуляції старими фото та діпфейкові відео - як розпізнати, що справжнє, а що ні? Пояснюємо, як викривати фейки і дезінформацію.
Американський відеохостинг заблокував акаунти двох українських каналів, що знаходяться під санкціями РНБО. Цього ж дня видалено низку акаунтів самопроголошених республік на сході країни за "порушення правил спільноти".
Контури кордонів України (включно з анексованим РФ Кримом) та написи "Слава Україні!" та "Героям Слава!" на футболках збірної України з футболу були сприйняті спочатку в Москві, а потім і в УЄФА як політичні. DW зібрала реакції в Україні та Німеччині.
В якій формі вийдуть українські гравці на поле в своєму першому матчі Євро-2020 13 червня? І у день відкриття чемпіонату Європи це питання відкрите. Тим часом, футболки національної збірної України днем з вогнем не купиш. Уболівальнику збірної Олексадру Чіпко довелося об'їздити пів-Києва у пошуках дефіциту. Як реагують на скандал за участі УЄФА та Росії українські фани та громадськість?
Відкриття Центру протидії дезінформації при РНБО анонсував Офіс президента України. Планується, що він дасть змогу ефективно боротися із маніпуляціями й фейками, які поширює Кремль. У Євросоюзі центр боротьби з дезінформацією існує ще з 2015 року. Який досвід могла б запозичити Україна у сфері подолання пропаганди й фейків?