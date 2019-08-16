"Інтернет-наркокороля" Сільвера екстрадували з України до Ізраїлю

Затриманий напередодні в Україні ізраїльський "інтернет-наркокороль" Амос Дов Сільвер екстрадований до Ізраїлю. Про це в неділю, 18 серпня, повідомила речниця генпрокурора України Лариса Сарган на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За даними ізраїльських ЗМІ, Амос Дов Сільвер прибув о 5:00 за місцевим часом до аеропорту імені Бена Гуріона, де його бачили під конвоєм ізраїльських поліцейських.

Як повідомлялося, засновника віртуальної мережі збуту наркотичних речовин Telegrass Амоса Дова Сільвера мали вислати з України до Ізраїлю ще 16 серпня, після того, як український суд відхилив його апеляцію та дозволив його екстрадицію до Ізраїлю. Однак наркодилер утік в аеропорту "Бориспіль".

17 серпня СБУ повідомила про його затримання в одній з областей України. Згодом журналісти уточнили, що затримання наркоторговця відбулося в Умані.

Раніше повідомлялося, що 18-19 серпня Україну відвідає прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. В понеділок він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та візьме участь у пам'ятних заходах у Бабиному Яру.