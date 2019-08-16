 ″Інтернет-наркокороля″ Сільвера екстрадували з України до Ізраїлю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.08.2019

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Новини

"Інтернет-наркокороля" Сільвера екстрадували з України до Ізраїлю

Засновника ізраїльської мережі з онлайн-продажу марихуани Амоса Дова Сільвера з другої спроби екстрадували до Ізраїлю. Напередодні його затримали після втечі з аеропорту "Бориспіль".

Амос Дов Сільвер

Амос Дов Сільвер (фото зі сторінки у Facebook)

Затриманий напередодні в Україні ізраїльський "інтернет-наркокороль" Амос Дов Сільвер екстрадований до Ізраїлю. Про це в неділю, 18 серпня, повідомила речниця генпрокурора України Лариса Сарган на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За даними ізраїльських ЗМІ, Амос Дов Сільвер прибув о 5:00 за місцевим часом до аеропорту імені Бена Гуріона, де його бачили під конвоєм ізраїльських поліцейських.

Як повідомлялося, засновника віртуальної мережі збуту наркотичних речовин Telegrass Амоса Дова Сільвера мали вислати з України до Ізраїлю ще 16 серпня, після того, як український суд відхилив його апеляцію та дозволив його екстрадицію до Ізраїлю. Однак наркодилер утік в аеропорту "Бориспіль".

17 серпня СБУ повідомила про його затримання в одній з областей України. Згодом журналісти уточнили, що затримання наркоторговця відбулося в Умані.

Раніше повідомлялося, що 18-19 серпня Україну відвідає прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. В понеділок він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та візьме участь у пам'ятних заходах у Бабиному Яру.

DW.COM

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Співробітники СБУ затримали засновника ізраїльської мережі з онлайн-продажу марихуани Амоса Дова Сільвера, котрий раніше утік під час екстрадиції. Затримали і трьох співробітників СБУ.

Karikatur von Sergey Elkin

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