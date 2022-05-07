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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "інавгурація".
Інавгурація - урочиста церемонія вступу на посаду президента країни. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Підготовка до інавгурації 46-го президента США Джо Байдена відбувається на тлі пандемії COVID-19 та розколу в американському суспільстві. Дональд Трамп на інавгурацію не прийде. Деталі - у фотодобірці DW.