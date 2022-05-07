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Інавгурація

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "інавгурація".

Інавгурація - урочиста церемонія вступу на посаду президента країни. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Макрон під час інавгурації пообіцяв стати новим президентом для Франції

Макрон під час інавгурації пообіцяв стати "новим президентом" для Франції 07.05.2022

Під час інавгураційної промови Еммануель Макрон пообіцяв докласти зусиль до уникнення ескалації внаслідок російської війни в Україні, назвавши вторгнення РФ одним з найбільших викликів у світі.
Парламент Естонії обрав нового президента країни

Парламент Естонії обрав нового президента країни 31.08.2021

Алар Каріс на посаді президента Естонії замінить Керсті Кальюлайд, його інавгурація має відбутися 11 жовтня. Президент Естонії має головно представницькі повноваження.
Поетка з інавгурації Джо Байдена: успіх 22-річної Аманди Горман

Поетка з інавгурації Джо Байдена: успіх 22-річної Аманди Горман 30.01.2021

Після виступу на інавгурації президента США Джо Байдена для 22-річної поетки Аманди Горман відкрилися багато дверей - не лише в літературі, але й у модельному бізнесі.
Як відбувалася інавгурація Джо Байдена (фоторепортаж)

Як відбувалася інавгурація Джо Байдена (фоторепортаж) 21.01.2021

Церемонія інавгурації Джо Байдена відбулася за жорстких протиепідемічних і безпекових заходів у Вашингтоні. Його попередник Дональд Трамп знехтував інавгурацією наступника, порушивши давню традицію.
Коментар: Джо Байден - правильна людина у правильний момент

Коментар: Джо Байден - правильна людина у правильний момент 21.01.2021

Досвід та примирливий політичний стиль нового президента США Джо Байдена як ніколи потрібні країні, яка загрузла в атмосфері ворожнечі. Та чи вдасться йому знайти інші важливі відповіді, під питанням, вважає Інес Поль.
Гарний день для демократії: світові лідери вітають Байдена

"Гарний день для демократії": світові лідери вітають Байдена 20.01.2021

Лідери держав світу та Євросоюзу привітали Джо Байдена зі вступом на посаду президента. У Берліні розцінили це як "гарний день для демократії".
Інавгурація Джо Байдена: як це було

Інавгурація Джо Байдена: як це було 20.01.2021

Церемонія інавгурації Джо Байдена відбулася за жорстких протиепідемічних і безпекових заходів у Вашингтоні. Його попередник Дональд Трамп знехтував інавгурацією наступника, порушивши давню традицію.
Байден закликав до єдності й боротьби з расизмом і ненавистю

Байден закликав до єдності й боротьби з расизмом і ненавистю 20.01.2021

У своїй інавгураційній промові новий президент США Джо Байден наголосив на важливості єдності серед американців та миру попри розбіжності в думках і поглядах. Він також закликав боротися з расизмом і ненавистю.

No comment: Джо Байден склав присягу президента США (20.01.2021) 20.01.2021

У Вашингтоні склали присягу президент Джо Байден і віцепрезидентка Камала Харріс. Церемонія відбулася за безпрецедентних заходів безпеки.

Хто такий Джо Байден: портрет нового президента США

Хто такий Джо Байден: портрет нового президента США 20.01.2021

78-річний представник Демократичної партії Джо Байдена офіційно заступив на посаду президента США. Основні факти з його біографії - в матеріалі DW.
Джо Байден склав присягу президента США

Джо Байден склав присягу президента США 20.01.2021

У Вашингтоні склали присягу президент Джо Байден і віцепрезидентка Камала Харріс. Попередник Байдена Дональд Трамп знехтував інавгурацією свого наступника.
Інавгурація без попередника: в історії США це вже було

Інавгурація без попередника: в історії США це вже було 20.01.2021

Дональд Трамп попередив, що не має наміру бути присутнім на церемонії інавгурації нового президента США. Таке стається у США не вперше. Екскурс у минуле з DW.
Без Трампа та з посиленими заходами безпеки: якою буде інавгурація Джо Байдена (фотогалерея)

Без Трампа та з посиленими заходами безпеки: якою буде інавгурація Джо Байдена (фотогалерея) 20.01.2021

Підготовка до інавгурації 46-го президента США Джо Байдена відбувається на тлі пандемії COVID-19 та розколу в американському суспільстві. Дональд Трамп на інавгурацію не прийде. Деталі - у фотодобірці DW.
Дональд Трамп залишив Білий дім

Дональд Трамп залишив Білий дім 20.01.2021

Гелікоптером Дональда Трампа та його дружину Меланію доправили до бази військово-повітряних сил США, звідки він вилетить до Флориди. Трамп став першим президентом за понад століття, що знехтував інавгурацією наступника.
Байден скасує низку резонансних рішень Трампа відразу після інавгурації

Байден скасує низку резонансних рішень Трампа відразу після інавгурації 20.01.2021

Джо Байден президентським указом припинить процес виходу США із ВООЗ і знову приєднає Вашингтон до Паризької кліматичної угоди. Плани перших майбутніх кроків Байдена на посаді президента оприлюдила його команда.

Як США готуються до інавгурації Джо Байдена

Як США готуються до інавгурації Джо Байдена 20.01.2021

Підготовка до інавгурації 46-го президента США Джо Байдена відбувається на тлі пандемії COVID-19 та розколу в американському суспільстві. Дональд Трамп на інавгурацію не прийде. Деталі - у фотодобірці DW.
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