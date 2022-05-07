Інавгурація

Коментар: Джо Байден - правильна людина у правильний момент

Досвід та примирливий політичний стиль нового президента США Джо Байдена як ніколи потрібні країні, яка загрузла в атмосфері ворожнечі. Та чи вдасться йому знайти інші важливі відповіді, під питанням, вважає Інес Поль.