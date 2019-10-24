Імпічмент Трампа: голова комітету з розвідки каже про "стрімкий прогрес"

Голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф запевнив, що законодавці "досягли стрімкого прогресу" в рамках розслідування щодо можливої процедури імпічменту президента США Дональда Трампа . Заява Шиффа пролунала після того, як у суботу, 26 жовтня, свої свідчення перед комітетами Палати представників дав виконуючий обов'язки помічника Держсекретаря США у справах Європи та Єврозії Філіп Рікер, повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Інші конгресмени-демократи зазначили у спілкуванні з журналістами, що слова Рікера підтвердили свідчення, отримані ними під час попередніх слухань. Водночас вони не уточнили, про які саме свідчення йдеться.

Конгресмен Стівен Лінч зокрема зауважив, що Рікер виявився "набагато повнішим джерелом інформації, ніж очікувалося".

Згідно із даними, отриманими Reuters від двох анонімних джерел, Рікер заявив конгресменам про те, що влітку цього року не знав про зв'язок між затримкою у наданні Україні військової допомоги розміром у майже 400 мільйонів доларів та можливим тиском під час телефонної розмови Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським з метою провести розслідування щодо Хантера Байдена, сина одного із можливих суперників глави Білого дому на майбутніх виборах Джо Байдена.

За даними джерел, Рікер зазначив, що знав про призупинення допомоги, але йому не були відомі причини цього рішення. Він також додав, що чув про те, що спротив виділенню допомоги виходив від виконувача обов'язків керівника апарату Білого дому Мік Малвейні.

Комітети призначили свідчення на суботу, вихідний день, аби не затягувати розслідування. Заходи, призначені на четвер та п'ятницю в Конгресі в рамках розслідування, було скасовано через церемонію прощання з конгресменом Елайджею Каммінгсом, який помер цього тижня.

Рікер, який обіймає свою посаду з березня, - вже дев'ятий свідок, що виступає зі свідченнями перед комітетами Палати представників США у рамках розслідування щодо процедури імпічменту.

Нагадаємо, 23 жовтня конгресмени-республіканці увірвалися до зали, де проходили закриті слухання, майже зівравши свідчення представниці Пентагону. Днем раніше видання Washington Post написало, що тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор повідомив під час свідчень у Конгресі, що адміністрація Трампа збиралися розблокувати допомогу Україні тільки в обмін на розслідування проти Хантера Байдена.

Сам Трамп у вівторок назвав розпочате проти нього розслідування щодо процедури імпічменту "лінчуванням".