Ілля Хржановський

Синагога у Бабиному Яру: місце для роздумів чи провокація? (14.05.2021)

Зовні схожа на книгу, а коли розкладається - перетворюється на відкриту дерев'яну синагогу. У Бабиному Яру з'явилася синагога за проєктом швейцарського архітектора під керівництво росіянина Іллі Хржановського. Проєкт викликав чимало критики - і ось чому.