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Ілля Хржановський - російський режисер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ілля Хржановський".
Ілля Хржановський - російський режисер, автор скандально відомого кінопроєкту "Дау". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Зовні схожа на книгу, а коли розкладається - перетворюється на відкриту дерев'яну синагогу. У Бабиному Яру з'явилася синагога за проєктом швейцарського архітектора під керівництво росіянина Іллі Хржановського. Проєкт викликав чимало критики - і ось чому.
До 79-их роковин трагедії в Бабиному Яру на місці, де згодом мають побудувати музей Голокосту, представили тимчасову інсталяцію, присвячену жертвам трагедії. Архітектурне бачення музею обіцяють представити до кінця року.