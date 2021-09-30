Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Ілля Хржановський

Ілля Хржановський - російський режисер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ілля Хржановський".

Ілля Хржановський - російський режисер, автор скандально відомого кінопроєкту "Дау". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Трагедія в Бабиному Яру: спогади очевидців (відео)

Трагедія в Бабиному Яру: спогади очевидців (відео) 30.09.2021

Бабин Яр - одне з найвідоміших місць на мапі Голокосту. 29 та 30 вересня 1941 року на околиці Києва було розстріляно 34 тисячі євреїв. 80 років потому DW розшукала останніх свідків тих жахливих подій.
Бабин Яр: між Голокостом, радянським антисемітизмом і забуттям

Бабин Яр: між Голокостом, радянським антисемітизмом і забуттям 30.09.2021

Режисер фільму "Бабин Яр. Контекст" Сергій Лозниця в інтерв'ю DW розповів про те, чому замість ігрового фільму зняв документальний, про Голокост, антисемітизм і необхідність говорити правду про трагедію в Києві.

Бабин Яр: спогади очевидців про конвеєр смерті на околиці Києва (29.09.2021) 29.09.2021

Бабин Яр - одне з найвідоміших місць на мапі Голокосту. 29 та 30 вересня 1941 року на околиці Києва було розстріляно 34 тисячі євреїв. 80 років потому DW розшукала останніх свідків тих жахливих подій.

Синагога у Бабиному Яру: місце для роздумів чи провокація? (14.05.2021) 14.05.2021

Зовні схожа на книгу, а коли розкладається - перетворюється на відкриту дерев'яну синагогу. У Бабиному Яру з'явилася синагога за проєктом швейцарського архітектора під керівництво росіянина Іллі Хржановського. Проєкт викликав чимало критики - і ось чому. 

Роковини трагедії в Бабиному Яру: інсталяція на місці майбутнього музею (29.09.2020) 29.09.2020

До 79-их роковин трагедії в Бабиному Яру на місці, де згодом мають побудувати музей Голокосту, представили тимчасову інсталяцію, присвячену жертвам трагедії. Архітектурне бачення музею обіцяють представити до кінця року.
Ілля Хржановський: Я розумію, як зробити Бабин Яр важливим для всього світу

Ілля Хржановський: Я розумію, як зробити "Бабин Яр" важливим для всього світу 22.06.2020

Режисер Ілля Хржановський, артдиректор центру "Бабин Яр", в інтерв'ю DW - про концепцію цього меморіалу, скандали навколо центру і кінопроєкту "Дау" та про своє бачення музею Голокосту в Києві.

Дослідник Голокосту: Меморіал у Бабиному Яру - не блокбастер, а місце вбивств

Дослідник Голокосту: Меморіал у Бабиному Яру - не блокбастер, а місце вбивств 28.05.2020

Колишній головний історик Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Карел Беркгофф в інтерв'ю DW про свій погляд на конфлікт у команді після приходу до неї російського режисера Іллі Хржановського.
Максим Яковер: Діснейленду у Бабиному Яру не буде

Максим Яковер: "Діснейленду" у Бабиному Яру не буде 28.05.2020

Яким буде майбутній Меморіал Голокосту в Бабиному Яру, коли його відкриють і хто фінансує цей проєкт, в інтерв’ю DW розповів генеральний директор Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Максим Яковер.
Що не подобається українцям у меморіалі Бабин Яр - і до чого тут Дау

Що не подобається українцям у меморіалі "Бабин Яр" - і до чого тут "Дау" 13.05.2020

Навколо створення в Києві меморіалу "Бабин Яр" не вщухає скандал. Критики вимагають звільнити артдиректора центру, режисера Іллю Хржановського. Що ще не влаштовує опонентів проєкту - в матеріалі DW.
Що не так із кінопроєктом Дау, який викликав скандал в Україні

Що не так із кінопроєктом "Дау", який викликав скандал в Україні 25.04.2020

В Україні творців фільму "Дау. Дегенерація" російського режисера Іллі Хржановського запідозрили в тортурах над дітьми і пропаганді насильства. Прокуратура порушила кримінальну справу. DW - про деталі конфлікту.
Скандал на Берлінале: у Німеччині обурені фільмом російського режисера Дау. Наташа

Скандал на "Берлінале": у Німеччині обурені фільмом російського режисера "Дау. Наташа" 27.02.2020

Фільм російського кінорежисера Іллі Хржановського "Дау. Наташа", який увійшов до конкурсної програми "Берлінале", викликав хвилю обурення в Німеччині.

Хто і навіщо має побудувати радянський Діснейленд в центрі Берліна

Хто і навіщо має побудувати "радянський Діснейленд" в центрі Берліна 30.08.2018

Британський фонд, пов'язаний з російським спонсором передвиборчої кампанії Ксенії Собчак, профінансує повторне будівництво Берлінської стіни, яка повинна буде місяць простояти в німецькій столиці.