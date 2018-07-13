Ізраїль заявив, що відповів на нові атаки з Сектору Гази

Попри оголошення про припинення вогню палестинські угруповання в Секторі Гази в ніч на неділю, 15 липня, знову випустили дві ракети у бік Ізраїлю. Про це заявив представник ізраїльської армії, передає агенція AFP. За його словами, одну з випущених ракет перехопили системи протиракетної оборони "Залізний купол".

У відповідь на нову атаку ізраїльські військові рано-вранці в неділю завдали авіаударів по ряду об'єктів бойовиків ХАМАСу в Секторі Гази. Однією з цілей, за цими даними, стала будівля, яка використовувалась ними в якості "тренувального центру".

Водночас у неділю вранці в одному з будинків у місті Газі стався вибух, через який загинули 35-річний чоловік та його 13-річний син. За попередніми даними, вибух не був наслідком ізраїльської атаки, а стався через те, що здетонував вибуховий пристрій у будинку, повідомляє агенція dpa з посиланням на місцеву поліцію. Обставини цього вибуху з'ясовують.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль не погодиться на перемир'я, якщо воно не покладе кінець усім бойовим діям. "Ізраїльські військові завдали найбільшого удару проти ХАМАСу з часів війни 2014 року. Я сподіваюся, що вони отримали послання. Якщо ні, вони отримають його пізніше", - заявив він з огляду на масштабні бойові дії суботи, 14 липня, передає агенція AP.

Напередодні увечері радикальний рух ХАМАС в Секторі Гази оголосив про припинення вогню з Ізраїлем. За словами представника руху Фаузі Бархума, домовленість була досягнута за посередництва Єгипту. Раніше в суботу палестинські угруповання в Секторі Гази атакували Ізраїль, задіявши 100 ракет і міномети. В результаті було поранено трьох людей в місті Сдерот. У відповідь ізраїльська армія відреагувала найпотужнішою з 2014 року атакою. ВПС Ізраїлю завдали авіаударів по десятках об'єктів, маючи намір поцілити бойовиків ХАМАСу. Внаслідок цього загинули двоє палестинських підлітків, яким було 15 та 16 років. Ще 25 осіб отримали поранення, повідомили у палестинському міністерстві охорони здоров'я.

Від початку протестів на кордоні Ізраїлю з Сектором Гази, які тривають з 30 березня, за даними палестинців, загинули вже щонайменше 140 осіб. Палестинці вимагають повернути їм території, втрачені внаслідок створення держави Ізраїль.