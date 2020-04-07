 Ізраїль депортував сина американської мільярдерки за порушення карантину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Ізраїль депортував сина американської мільярдерки за порушення карантину

Син американської медіамагнатки Шарі Редстоун приїхав в країну відвідати брата, який проходить службу в армії, але провів ніч вдома у своєї подруги.

В Ізраїлі з березня запровадили жорсткі карантинні обмеження та заборонили в'їзд іноземцям

В Ізраїлі з березня запровадили жорсткі карантинні обмеження та заборонили в'їзд іноземцям

Ізраїльська влада депортувала з країни сина американської мільярдерки та медіамагнатки Шарі Редстоун за порушення правил карантину. Управління народонаселення та міграції країни у неділю, 14 червня, заявило, що Брендону Корффу було надано винятковий дозвіл на в'їзд до країни для відвідин брата, який проходить службу в ізраїльській армії.

Однак Корфф, кажуть в управлінні, одразу порушив правила ізоляції та зустрівся із дівчиною, в квартирі якої залишився ночувати. Корффу наказали негайно залишити Ізраїль.

У заяві держоргану не розкривається ім'я дівчини. Однак відомо, що Брендон Корфф зустрічається з ізраїльською моделлю Яель Шелбіа, яка також проходить службу в армії. Яель брала участь у рекламних кампаніях ізраїльського бренду одягу Renuar та косметичної лінії Кім Кардаш'ян KKW Beauty, зазначає агентство новин AP.

У березні Ізраїль заборонив в'їзд негромадянам. Влада вимагає, щоб усі особи, які в'їжджають в країну, залишалися в карантині протягом двох тижнів.

Шарі Редстоун є донькою 96-річного мільярдера Самнера Редстоуна. Він володіє медіакогломератом Viacom, до складу якого входять MTV Networks, Paramount Pictures, DreamWorks та CBS Corporation.

Дивитись відео 04:28

Смартфон проти коронавірусу: як контролюють самоізоляцію на прикладі 5 країн (22.04.2020)

DW.COM

Дружину прем'єра Ізраїлю покарали на 14 тисяч євро за ресторани

Попри те, що в резиденції ізраїльського прем'єра працював особистий кухар, Сара Нетаньяху назамовляла в дорогих ресторанах страв та напоїв на 43 тисячі євро державних коштів. (16.06.2019)  

Глава МОЗ Ізраїлю заразився коронавірусом, урядовців ізолюють

В Ізраїлі велике число інфікованих на коронавірус виявлено у членів ультраортодоксальної громади, яка спочатку вгнорувала запроваджені урядом обмежувальні заходи. (02.04.2020)  

Великдень у Єрусалимі під час пандемії COVID-19

Цього разу святкування Великодня в Єрусалимі відбудуться без звичних процесій та відвідин прочанами храму Гробу Господнього. Про те, як змінилося місто під час пандемії COVID-19, читайте у репортажі DW. (10.04.2020)  

Також за темою

Ukraine Kiew | Coronavirus | Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident

Зеленський - українцям про карантин: Не перетворюйтеся на ображених дітей 07.04.2020

Президент України запевнив, що усі обмеження тимчасові й потрібні для збереження життя і здоров'я людей.

Реклама

Докладно

Сплеск кількості нових інфікувань коронавірусом вірогідно пов'язаний із виходом України з карантину

Чому в Україні знов частішають випадки коронавірусу

Після послаблення карантину число заражень коронавірусом б'є рекорди, лікарі попереджають про непередбачувані наслідки.  

Рейтингове агентство Moody's підвищило рейтинг України

Moody's підвищило рейтинг України зі стабільним прогнозом

Рішенню про підвищення рейтингу України до рівня В3 сприяло укладення нової програми з Міжнародним валютним фондом.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  