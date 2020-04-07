Ізраїль депортував сина американської мільярдерки за порушення карантину

Ізраїльська влада депортувала з країни сина американської мільярдерки та медіамагнатки Шарі Редстоун за порушення правил карантину. Управління народонаселення та міграції країни у неділю, 14 червня, заявило, що Брендону Корффу було надано винятковий дозвіл на в'їзд до країни для відвідин брата, який проходить службу в ізраїльській армії.

Однак Корфф, кажуть в управлінні, одразу порушив правила ізоляції та зустрівся із дівчиною, в квартирі якої залишився ночувати. Корффу наказали негайно залишити Ізраїль.

У заяві держоргану не розкривається ім'я дівчини. Однак відомо, що Брендон Корфф зустрічається з ізраїльською моделлю Яель Шелбіа, яка також проходить службу в армії. Яель брала участь у рекламних кампаніях ізраїльського бренду одягу Renuar та косметичної лінії Кім Кардаш'ян KKW Beauty, зазначає агентство новин AP.

У березні Ізраїль заборонив в'їзд негромадянам. Влада вимагає, щоб усі особи, які в'їжджають в країну, залишалися в карантині протягом двох тижнів.

Шарі Редстоун є донькою 96-річного мільярдера Самнера Редстоуна. Він володіє медіакогломератом Viacom, до складу якого входять MTV Networks, Paramount Pictures, DreamWorks та CBS Corporation.