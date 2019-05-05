Ізраїль відкрив КПП на кордоні з Сектором Гази

Міністерство оборони Ізраїлю повідомило про відкриття після більш ніж тижневої перерви двох контрольно-пропускних пунктів (КПП) на кордоні з Сектором Гази. За даними ізраїльських військових, КПП "Керем-Шалом" і "Ерез" знову запрацювали в неділю, 12 травня, передає інформагенція AFP.

Відкриття комерційного КПП "Керем-Шалом", через який надходять комерційні та гуманітарні вантажі, а також цивільного "Ерез" уможливила стабілізація ситуації в Секторі Гази, наголосили в міноборони Ізраїлю.

Наприкінці минулого тижня трапилося раптове загострення збройного протистояння між бойовиками радикального палестинського угруповання ХАМАС, що тримає анклав під своїм контролем та діяло спільно з союзним до нього угрупованням "Ісламський джихад", і ізраїльськими військовими.

Минулими вихідними з території Сектора Гази були запущені сотні ракет убік Ізраїлю, тоді як ізраїльська армія відповіла авіаударами по десятках об'єктів у Газі. Внаслідок протистояння загинули четверо ізраїльтян та 25 палестинців.

Серед загиблих з палестинського боку було щонайменше дев'ятеро членів ХАМАСу та угруповання "Ісламський джихад". Останнє взяло на себе відповідальність принаймні за частину ракетних атак на Ізраїль.

Згодом один з представників "Ісламського джихаду" заявив, що умови узгодженого нині перемир'я передбачають пом'якшення блокади Сектора Гази Ізраїлем. Хоч Ізраїль офіційно і не підтвердив ці домовленості з палестинцями, однак 9 травня скасував заборону для палестинців на морський вилов риби поблизу Сектора Гази.