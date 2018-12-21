 Ізраїльські депутати проголосували за розпуск парламенту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.12.2018

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Новини

Ізраїльські депутати проголосували за розпуск парламенту

Депутати ізраїльського Кнесету проголосували за саморозпуск. Дострокові парламентські вибори відбудуться 9 квітня 2019 року.

Депутати Кнесету проголосували за проведення дострокових виборів

Депутати Кнесету проголосували за проведення дострокових виборів

Депутати ізраїльського парламенту в середу, 26 грудня, проголосували за саморозпуск та проведення 9 квітня 2019 року дострокових виборів. Голоси за це віддали 102 з 120 членів Кнессету, двоє висловилися проти, передає агенція dpa. Голосування відбулося після того, як 24 грудня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху підтвердив рішення партій урядової коаліції розпустити Кнесет та провести дострокові вибори в квітні наступного року. Чергові вибори мали відбутися в листопаді 2019 року. 

Останнім часом коаліція під проводом Нетаньяху перебувала під дедалі більшим тиском. Після відставки Авігдора Лібермана з поста міністра оборони у листопаді цього року після подій у Секторі Гази, а також виходу його партії "Наш дім - Ізраїль" з правлячої коаліції, у 120-містному Кнесеті в розпорядженні Нетаньяху залишилася лише хистка більшість у 61 мандат. Тож ледь не кожне голосування в ізраїльському парламенті ставало справжнім викликом для правлячої коаліції.

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Крім того, Нетаньяху опинився під шквалом критики через звинувачення в корупції. Найближчими місяцями очікується рішення генерального прокурора щодо висунення обвинувачень прем'єру в трьох справах. Міністерство юстиції 24 грудня повідомило, що розслідування проти Нетаньяху триває. "Робочий процес щодо розслідуванням справи прем'єр-міністра буде продовжено, як і планувалося. Це впорядкований і професійний процес, який не залежить від політичних подій", - повідомило міністерство.

Згідно з даними кількох опитуванням партія Нетаньяху "Лікуд" має значну підтримку виборців. Втім, згідно з опитуванням каналу Channel 12, близько 52 відсотків виборців не хочуть переобрання Нетаньяху.

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