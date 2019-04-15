Ізраїльські вчені представили перше надруковане на 3D-принтері серце з людської тканини

Серце з людської тканини вдалося вперше надрукувати на 3D-принтері. Про таке досягнення повідомила в понеділок, 15 квітня, група ізраїльських дослідників з Університету Тель-Авіва. За словами керівника групи вчених Таля Двіра, це досягнення може спричинити справжній прорив у боротьбі з серцево-судинними захворюваннями, передає агенція новин AFP.

Крім того, дослідники сподіваються, що завдяки новій технології вдасться значно зменшити ризик того, що організм сприйматиме трансплантоване серце як чужорідний орган. Хоч надрукувати прототип людського серця на 3D-принтері вдавалося й раніше, однак тодішні прототипи не мали "клітин та кров'яних судин", запевняють науковці. Нині революційним стало й те, що матеріал для 3D-друку походив від самого пацієнта, чого досі не було.

Представлений в медичній лабораторії Університету Тель-Авіва 3D-надрукований прототип людського серця завбільшки з вишню, але має судини й шлуночки. Утім, прототип цей нерухомий, тобто не пульсує взагалі.

Хоч ізраїльські вчені й розглядають 3D-друк як "багатонадійний спосіб" випуску здорових людських органів, утім, поки до цього справа справді дійде, потрібно подолати ще "багато труднощів", визнають дослідники, про що вони самі написали в спеціалізованому виданні Advanced Science.