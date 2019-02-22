Ізраїльський зонд розбився під час посадки на Місяць

Перший ізраїльський місячний зонд Beresheet у четвер, 11 квітня, зазнав аварії під час посадки на поверхню супутника Землі, інформує AFP. Під час спуску на Місяць Beresheet втратив зв'язок з центром управління польотом у Тель-Авіві і розбився. "Нам не вдалося (посадити зонд на Місяці - Ред.), але ми в будь-якому випадку спробували", - заявив координатор проекту Морріс Кан.
У разі успішної посадки 585-кілограмового зонда Ізраїль став би четвертою країною після США, Росії та Китаю, яка змогла посадити космічний апарат на Місяць.
Місяцехід Beresheet, сконструйований ізраїльською корпорацією SpaceI у співпраці з концерном Israeli Aerospace Industries, запустили до Місяця 22 лютого з американського космодрому на мисі Канаверал. На орбіту його вивела Falcon 9 приватної американської компанії SpaceX, що заснована Ілоном Маском. Назва місяцеходу Beresheet у перекладі з івриту означає "на початку" - це перші слова Книги Буття.
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Подорож крізь кільця Сатурна: успішний фінал місії Cassini
Cassini живий!
Ці фото доводять: Cassini пережив свій перший проліт між Сатурном та кільцями, що його оточують, і виконав свою місію. Під час цієї самовбивчої операції жодного зв'язку із зондом не було. Тепер має відбутися ще 21 такий проліт. Після цього місію Cassini можна буде вважати завершеною, а сам зонд увійде в історію дослідження всесвіту завдяки своїм відкриттям.
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Подорож крізь кільця Сатурна: успішний фінал місії Cassini
Зонд-першопроходець
"Ще ніколи космічний зонд не пролітав через цей унікальний регіон, - каже менеджер NASA Томас Цурбухен. - Те, що ми засвоїмо після сміливих заключних кіл, окреслених Cassini, покращить наше розуміння того, як виникають гігантські планети та планетні системи. Це відкриття в дії від початку і до кінця".
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Подорож крізь кільця Сатурна: успішний фінал місії Cassini
Страх перед частинками
Близько 2,4 тисячі кілометрів розділяють газову планету Сатурн та її кільця. "Виходячи з наших моделей, ми очікуємо, що цей простір вільний від частинок, розмір яких був би достатнім для того, аби пошкодити зонд, - каже менеджер NASA Ерл Мейз. - Певно, є дещо невідоме нам, але це одна із причин того, чому ми робимо таке ризиковане дослідження наприкінці місії".
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Подорож крізь кільця Сатурна: успішний фінал місії Cassini
Гігантська троянда
За останні 20 років Cassini надіслав вражаючі знімки. На цьому фото, зробленому зондом, видно вихор на північному полюсі Сатурна. Згідно з вимірами, такий вихор має діаметр близько двох тисяч кілометрів. Хмари в ньому переміщуються зі швидкістю 540 кілометрів на секунду.
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Подорож крізь кільця Сатурна: успішний фінал місії Cassini
Життя в одній точці
Тут треба дійсно дуже ретельно придивитися: ширококутна камера космічного зонда Cassini демонструє також і Землю - дуже маленьку й розташовану, здається, на нескінченно далекій відстані. Від нашої планети зонд відділяє близько 1,44 мільярда кілометрів. На передньому плані можна розпізнати Сатурн та його кільця.
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Подорож крізь кільця Сатурна: успішний фінал місії Cassini
Температура супутників Сатурна
Від гарячого до холодного: кольори показують незвичний розподіл температур на супутниках Сатурна Мімасі та Тефії. Ці дані були отримані за допомогою інфрачервоної камери зонда.
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Подорож крізь кільця Сатурна: успішний фінал місії Cassini
Життя за межами Землі?
Cassini зібрав дані і про інший супутник Сатурна - Енцелад. На льодовому супутнику можуть знаходитися, зокрема, й молекули води. Для науковців це вказівка на вироблення енергії. Теоретично це створює передумови для появи життя.
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Подорож крізь кільця Сатурна: успішний фінал місії Cassini
Озера з метану
Це також належить до сенсаційних відкриттів космічного зонда Cassini: рідкі метанові озера на Титані. Цей супутник Сатурна був відкритий одним нідерландським астрономом іще 1655 року. Але і в нашому столітті до нього прикутий неабиякий інтерес - Cassini досліджував його понад десять років.
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Подорож крізь кільця Сатурна: успішний фінал місії Cassini
Потік із хмар
Ці фото, зображення на яких нагадують тихий потік річки, також були зроблені космічним зондом Cassini. На них видно хмари у північній півкулі Сатурна. Можливим цей знімок зробило поєднання спектральних фільтрів та інфрачервоного світла.
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Подорож крізь кільця Сатурна: успішний фінал місії Cassini
Середина вересня - фінал місії
Якщо великий фінал місії Cassini пройде за планом, 15 вересня 2017 року настане час для прощання. Через 20 років після старту з Землі зонд вагою у 2,5 тонни має контрольовано впасти на поверхню Сатурна - і продовжувати надсилати останні дані на Землю. "Cassini зробить деякі зі свої надзвичайних відкриттів наприкінці свого "життя", - каже науковиця NASA Лінда Шпілкер.
Автор: Штефані Геппнер, Данило Білик