Ізраїльський зонд розбився під час посадки на Місяць

Перший ізраїльський місячний зонд Beresheet у четвер, 11 квітня, зазнав аварії під час посадки на поверхню супутника Землі, інформує AFP. Під час спуску на Місяць Beresheet втратив зв'язок з центром управління польотом у Тель-Авіві і розбився. "Нам не вдалося (посадити зонд на Місяці - Ред.), але ми в будь-якому випадку спробували", - заявив координатор проекту Морріс Кан.

У разі успішної посадки 585-кілограмового зонда Ізраїль став би четвертою країною після США, Росії та Китаю, яка змогла посадити космічний апарат на Місяць.

Місяцехід Beresheet, сконструйований ізраїльською корпорацією SpaceI у співпраці з концерном Israeli Aerospace Industries, запустили до Місяця 22 лютого з американського космодрому на мисі Канаверал. На орбіту його вивела Falcon 9 приватної американської компанії SpaceX, що заснована Ілоном Маском. Назва місяцеходу Beresheet у перекладі з івриту означає "на початку" - це перші слова Книги Буття.