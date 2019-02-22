 Ізраїльський зонд розбився під час посадки на Місяць | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.04.2019

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Новини

Ізраїльський зонд розбився під час посадки на Місяць

Зонд Beresheet зазнав аварії під час спуску на поверхню земного супутника. У разі успіху Ізраїль став би четвертою країною, котра посадила космічний корабель на Місяці.

Ізраїльської зонд Beresheet на підльоті до Місяця (11 квітня 2019 року)

Ізраїльської зонд Beresheet підлітає до Місяця (11 квітня 2019 року)

Перший ізраїльський місячний зонд Beresheet у четвер, 11 квітня, зазнав аварії під час посадки на поверхню супутника Землі, інформує AFP. Під час спуску на Місяць Beresheet втратив зв'язок з центром управління польотом у Тель-Авіві  і розбився. "Нам не вдалося (посадити зонд на Місяці - Ред.), але ми в будь-якому випадку спробували", - заявив координатор проекту Морріс Кан.

У разі успішної посадки 585-кілограмового зонда Ізраїль став би четвертою країною після США, Росії та Китаю, яка змогла посадити космічний апарат на Місяць.

Місяцехід Beresheet, сконструйований ізраїльською корпорацією SpaceI у співпраці з концерном Israeli Aerospace Industries, запустили до Місяця 22 лютого з американського космодрому на мисі Канаверал. На орбіту його вивела Falcon 9 приватної американської компанії SpaceX, що заснована Ілоном Маском. Назва місяцеходу Beresheet у перекладі з івриту означає "на початку" - це перші слова Книги Буття.

  • Космічний зонд Cassini

    Подорож крізь кільця Сатурна: успішний фінал місії Cassini

    Cassini живий!

    Ці фото доводять: Cassini пережив свій перший проліт між Сатурном та кільцями, що його оточують, і виконав свою місію. Під час цієї самовбивчої операції жодного зв'язку із зондом не було. Тепер має відбутися ще 21 такий проліт. Після цього місію Cassini можна буде вважати завершеною, а сам зонд увійде в історію дослідження всесвіту завдяки своїм відкриттям.

  • Космічний зонд Cassini

    Подорож крізь кільця Сатурна: успішний фінал місії Cassini

    Зонд-першопроходець

    "Ще ніколи космічний зонд не пролітав через цей унікальний регіон, - каже менеджер NASA Томас Цурбухен. - Те, що ми засвоїмо після сміливих заключних кіл, окреслених Cassini, покращить наше розуміння того, як виникають гігантські планети та планетні системи. Це відкриття в дії від початку і до кінця".

  • Сатурн та його кільця

    Подорож крізь кільця Сатурна: успішний фінал місії Cassini

    Страх перед частинками

    Близько 2,4 тисячі кілометрів розділяють газову планету Сатурн та її кільця. "Виходячи з наших моделей, ми очікуємо, що цей простір вільний від частинок, розмір яких був би достатнім для того, аби пошкодити зонд, - каже менеджер NASA Ерл Мейз. - Певно, є дещо невідоме нам, але це одна із причин того, чому ми робимо таке ризиковане дослідження наприкінці місії".

  • Вихір на північному полюсі Сатурна

    Подорож крізь кільця Сатурна: успішний фінал місії Cassini

    Гігантська троянда

    За останні 20 років Cassini надіслав вражаючі знімки. На цьому фото, зробленому зондом, видно вихор на північному полюсі Сатурна. Згідно з вимірами, такий вихор має діаметр близько двох тисяч кілометрів. Хмари в ньому переміщуються зі швидкістю 540 кілометрів на секунду.

  • Земля на відстані 1,44 мільярда кілометрів

    Подорож крізь кільця Сатурна: успішний фінал місії Cassini

    Життя в одній точці

    Тут треба дійсно дуже ретельно придивитися: ширококутна камера космічного зонда Cassini демонструє також і Землю - дуже маленьку й розташовану, здається, на нескінченно далекій відстані. Від нашої планети зонд відділяє близько 1,44 мільярда кілометрів. На передньому плані можна розпізнати Сатурн та його кільця.

  • Температура супутників Сатурна

    Подорож крізь кільця Сатурна: успішний фінал місії Cassini

    Температура супутників Сатурна

    Від гарячого до холодного: кольори показують незвичний розподіл температур на супутниках Сатурна Мімасі та Тефії. Ці дані були отримані за допомогою інфрачервоної камери зонда.

  • Супутник Сатурна Енцелад

    Подорож крізь кільця Сатурна: успішний фінал місії Cassini

    Життя за межами Землі?

    Cassini зібрав дані і про інший супутник Сатурна - Енцелад. На льодовому супутнику можуть знаходитися, зокрема, й молекули води. Для науковців це вказівка на вироблення енергії. Теоретично це створює передумови для появи життя.

  • Озера з метану

    Подорож крізь кільця Сатурна: успішний фінал місії Cassini

    Озера з метану

    Це також належить до сенсаційних відкриттів космічного зонда Cassini: рідкі метанові озера на Титані. Цей супутник Сатурна був відкритий одним нідерландським астрономом іще 1655 року. Але і в нашому столітті до нього прикутий неабиякий інтерес - Cassini досліджував його понад десять років.

  • Потік із хмар на Сатурні

    Подорож крізь кільця Сатурна: успішний фінал місії Cassini

    Потік із хмар

    Ці фото, зображення на яких нагадують тихий потік річки, також були зроблені космічним зондом Cassini. На них видно хмари у північній півкулі Сатурна. Можливим цей знімок зробило поєднання спектральних фільтрів та інфрачервоного світла.

  • Зонд Cassini завершить своє життя на Сатурні

    Подорож крізь кільця Сатурна: успішний фінал місії Cassini

    Середина вересня - фінал місії

    Якщо великий фінал місії Cassini пройде за планом, 15 вересня 2017 року настане час для прощання. Через 20 років після старту з Землі зонд вагою у 2,5 тонни має контрольовано впасти на поверхню Сатурна - і продовжувати надсилати останні дані на Землю. "Cassini зробить деякі зі свої надзвичайних відкриттів наприкінці свого "життя", - каже науковиця NASA Лінда Шпілкер.

    Автор: Штефані Геппнер, Данило Білик


DW.COM

Ізраїль прагне стати четвертою державою світу, яка висадиться на Місяці

Цього тижня ракета Falcon-9 американської космічної компанії SpaceX має вивести в космос ізраїльський зонд Beresheet. Цей невеличкий космічний апарат повинен сісти на поверхню Місяця. (18.02.2019)  

Перший місяцехід Ізраїлю успішно прямує до супутника Землі

Місяцехід Beresheet може стати першим в історії космічним апаратом з приватним фінансуванням, що досягне іншого небесного тіла. Місяцехід має сісти на поверхню супутника Землі 11 квітня. (22.02.2019)  

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22 лютого ракета Falcon 9 компанії Ілона Маска Space-X має вивести на орбіту місяцехід Beresheet. Ізраїльський стартап SpaceIL може стати першою приватною компанією в історії, яка запустила місяцехід. (21.02.2019)  

Подорож крізь кільця Сатурна: успішний фінал місії Cassini

Уже понад 20 років космічний зонд Cassini літає всесвітом. Але скоро цьому має настати кінець. Та перед цим буде ще кілька дуже цікавих моментів: апарат має загалом 22 рази пролетіти між Сатурном та його кільцями. (28.04.2017)  

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Місяцехід Beresheet може стати першим в історії космічним апаратом з приватним фінансуванням, що досягне іншого небесного тіла. Місяцехід має сісти на поверхню супутника Землі 11 квітня.

Opher Doron SpaceIL lunar Modul

Ізраїль запускає перший приватний місяцехід 21.02.2019

22 лютого ракета Falcon 9 компанії Ілона Маска Space-X має вивести на орбіту місяцехід Beresheet. Ізраїльський стартап SpaceIL може стати першою приватною компанією в історії, яка запустила місяцехід.

BdTD Totale Mondfinsternis

Ізраїль прагне стати четвертою державою світу, яка висадиться на Місяці 18.02.2019

Цього тижня ракета Falcon-9 американської космічної компанії SpaceX має вивести в космос ізраїльський зонд Beresheet. Цей невеличкий космічний апарат повинен сісти на поверхню Місяця.

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