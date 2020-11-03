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Ізмір

Ізмір - місто Туреччини.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ізмір".

Землетрус у Туреччині: після майже 90 годин знайшли ще одну вцілілу дитину

Землетрус у Туреччині: після майже 90 годин знайшли ще одну вцілілу дитину 03.11.2020

Кількість загиблих від землетрусу в Туреччині сягнула 100, ще майже 150 людей перебувають з травмами у лікарнях. У вівторок рятувальники знайшли під завалами ще одну живу дівчинку.
Землетрус у Туреччині: кількість жертв зросла до 79

Землетрус у Туреччині: кількість жертв зросла до 79 02.11.2020

Кількість загиблих унаслідок землетрусу на заході Туреччини зросла до 79. Ще дві особи загинули на грецькому острові Самос.
Землетрус у Туреччині: кількість жертв зросла до 49

Землетрус у Туреччині: кількість жертв зросла до 49 01.11.2020

Кількість жертв землетрусу на заході Туреччини зросла до 49 осіб. Ще дві особи загинули на грецькому острові Самос.
Землетрус у Туреччині: кількість загиблих зросла

Землетрус у Туреччині: кількість загиблих зросла 31.10.2020

Кількість загиблих у результаті землетрусу в Туреччині зросла до 25. Ще дві особи загинули на грецькому острові Самос.
У Туреччині стався потужний землетрус, є загиблі

У Туреччині стався потужний землетрус, є загиблі 30.10.2020

У турецькій провінції Ізмір через землетрус зруйновані будинки. Для грецького острова Самос оголошено попередження про цунамі.

Котячі патрулі проти пацюків у Лісабоні - "Європа у фокусі" (30.12.2019) 30.12.2019

Франція: хто такі клошари і як їм допомагають соціальні мережі. Італія: чому виробники музичних інструментів в Європі в шоці. Туреччина: турки африканського походження скаржаться на рабство. Росія: унікальна соціальна ініціатива в російській глибинці.
Суд у Туреччині засудив і одразу звільнив американського пастора Брансона

Суд у Туреччині засудив і одразу звільнив американського пастора Брансона 12.10.2018

Турецький суд звільнив з-під домашнього арешту американського пастора Ендрю Брансона, звинуваченого в Туреччині в шпигунській діяльності. Адвокати пастора повідомили, що він уже сів у літак до США.
Суд у Туреччині відмовився звільнити пастора Брансона - Трамп розлючений

Суд у Туреччині відмовився звільнити пастора Брансона - Трамп розлючений 17.08.2018

Турецький суд відмовився звільнити з-під домашнього арешту американського пастора Ендрю Брансона. Дональд Трамп заявив, що Туреччина поводиться "дуже погано".

США запровадили санкції проти двох турецьких міністрів

США запровадили санкції проти двох турецьких міністрів 01.08.2018

Білий дім наклав санкції на міністрів юстиції та внутрішніх справ Туреччини за те, що Анкара відмовляється звільняти ув'язненого американського пастора Ендрю Брансона.
Аварія автобуса в Туреччині забрала не менше 23 життів

Аварія автобуса в Туреччині забрала не менше 23 життів 13.05.2017

З гірської дороги в Туреччині зірвався туристичний автобус. ЗМІ повідомляють, що пасажирами були переважно жінки та діти.
Референдум у Туреччині: Репортаж з міста Ізміра, яке сказало ні

Референдум у Туреччині: Репортаж з міста Ізміра, яке сказало "ні" 17.04.2017

Для багатьох людей в Ізмірі результат референдуму став шоком. Майже 70 відсотків мешканців цього міста висловилися проти зміцнення влади Ердогана. Репортаж з Ізміра кореспондента DW Даніеля Гайнріха.

Вибух в Ізмірі: турецька влада затримала 18 осіб

Вибух в Ізмірі: турецька влада затримала 18 осіб 06.01.2017

Міністр юстиції Туреччини Бекір Боздаг поклав відповідальність за теракт в Ізмірі на заборонену в країні "Робітничу партію Курдистану".
Біля будівлі суду в турецькому Ізмірі вибухнув автомобіль: загинули двоє осіб

Біля будівлі суду в турецькому Ізмірі вибухнув автомобіль: загинули двоє осіб 05.01.2017

Унаслідок вибуху поблизу будівлі суду в турецькому Ізмірі щонайменше двоє осіб загинули. У поліції повідомляють, що правоохоронці вбили двох нападників, третього шукають.

Судові процеси над путчистами в Туреччині - зворотній відлік пішов

Судові процеси над путчистами в Туреччині - зворотній відлік пішов 10.10.2016

Після спроби путчу в Туреччині всередині липня було заарештовано 31 тисячу людей. Зараз в країні обговорюють ідею створення спеціальних судів для розгляду справ путчистів.
У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі

У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі 24.02.2016

Близько 85 тисяч біженців з Сирії почали нове життя у турецькому місті Ізмір. У цьому їх підтримують численні гуманітарні організації та волонтери.
У Туреччині тисячі людей вийшли на демонстрації проти Ердогана

У Туреччині тисячі людей вийшли на демонстрації проти Ердогана 11.10.2015

Містами Туреччини прокотилася хвиля протестів проти президента країни Реджепа Таїпа Ердогана. Демонстранти вважають його співвідповідальним за теракти в Анкарі, які забрали життя щонайменше 95 людей.