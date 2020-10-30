Землетрус у Туреччині: кількість загиблих зросла

Агентство з надзвичайних ситуацій і стихійних лих Туреччини (AFAD) в суботу, 31 жовтня, повідомило про щонайменше 25 загиблих у результаті землетрусу в районі Ізміра. Близько 800 осіб отримали поранення. У районах міста тривають пошуково-рятувальні роботи.

Ще дві особи загинули внаслідок землетрусу на грецькому острові Самос, який також постраждав від поштовхів, щонайменше 19 осіб були поранені.

Нагадаємо, що 30 жовтня в Егейському морі неподалік від Самоса стався землетрус магнітудою 6.9. Поштовхи відчули в Греції, Туреччині та навіть Болгарії. Землетрус викликав мініцунамі на турецькому узбережжі Егейського моря та на грецькому острові Самос.

У серпні 1999 року в результаті землетрусу магнітудою 7,6 поблизу турецького міста Ізміт за 90 кілометрів на південь від Стамбула загинули понад 17 тисяч осіб.