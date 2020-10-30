 Землетрус у Туреччині: кількість загиблих зросла | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Землетрус у Туреччині: кількість загиблих зросла

Кількість загиблих у результаті землетрусу в Туреччині зросла до 25. Ще дві особи загинули на грецькому острові Самос.

Рятувальна операція в Ізмірі

Рятувальна операція в Ізмірі

Агентство з надзвичайних ситуацій і стихійних лих Туреччини (AFAD) в суботу, 31 жовтня, повідомило про щонайменше 25 загиблих у результаті землетрусу в районі Ізміра. Близько 800 осіб отримали поранення. У районах міста тривають пошуково-рятувальні роботи.

Ще дві особи загинули внаслідок землетрусу на грецькому острові Самос, який також постраждав від поштовхів, щонайменше 19 осіб були поранені.

Нагадаємо, що 30 жовтня в Егейському морі неподалік від Самоса стався землетрус магнітудою 6.9. Поштовхи відчули в Греції, Туреччині та навіть Болгарії. Землетрус викликав мініцунамі на турецькому узбережжі Егейського моря та на грецькому острові Самос.

У серпні 1999 року в результаті землетрусу магнітудою 7,6 поблизу турецького міста Ізміт за 90 кілометрів на південь від Стамбула загинули понад 17 тисяч осіб.

Дивитись відео 25:55

Тектонічний розлом біля Чорного моря: Стамбулу загрожує масштабна катастрофа. "Європа у фокусі" (20.07.2020)

Також за темою

Türkei Izmir | Erdbeben

У Туреччині стався потужний землетрус, є загиблі 30.10.2020

У турецькій провінції Ізмір через землетрус зруйновані будинки. Для грецького острова Самос оголошено попередження про цунамі.

Реклама

Докладно

Виборчий плакат прихильників Джо Байдена, який закликає взяти участь у виборах у Вісконсіні

Більшість голосів - ще не перемога. Як обирають главу США

З початку двохтисячних президентом США двічі ставав кандидат, який не отримав більшості голосів виборців. Як це можливо?  

Північний потік-2: чому містечко Засніц отримало погрози від США (picture-alliance/Fotostand/freitag)

"Північний потік-2": чому США погрожують німцям (відео)

США розширили санкції проти "Північного потоку-2". Містечко Засніц у Німеччині отримало… листи з погрозами з-за океану.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  