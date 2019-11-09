 Ігоря Мазура передали на поруки українського консула | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.11.2019

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Новини

Ігоря Мазура передали на поруки українського консула

Затриманого у Польщі за запитом РФ ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура передано на поруки консула України в Любліні.

Ігоря Мазура було затримано під час перетину польського кордону

Ігоря Мазура було затримано під час перетину польського кордону

Суд про обрання запобіжного заходу для затриманого у Польщі за запитом Росії ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура не відбудеться, його передали на поруки українському консулу. Про це у неділю, 10 листопада, повідомила у Facebook уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людимла Денісова.

"Суду щодо обрання запобіжного заходу Ігорю Мазуру не буде. Співробітник секретаріату уповноваженого ВРУ з прав людини переданий на поруки генерального консула України в Любліні", - написала вона.

Денісова також додала, що на час розгляду екстрадиційного запиту Мазур, який також є працівником секретаріату уповноваженої з прав людини, буде жити в генеральному консульстві України.

Про це трохи згодом написав у Facebook і посол України в Польщі Андрій Дещиця.

"Ігор Мазур на волі! Прокурор задовольнив наше клопотання. Тополю передали на поруки українських консулів, і він разом з ними зараз їде до Любліна", - зазначив посол.

DW.COM

Нагадаємо, що про затримання Мазура у Польщі за запитом РФ стало відомо цієї суботи. Тоді Денісова повідомляла, що суд у питанні про взяття Мазура під варту з метою подальшої екстрадиції в Росію буде вирішуватися у понеділок, 11 листопада, в місті Холм.

Своєю чергою міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що вимогою затримати українського ветерана Ігоря Мазура Росія порушила статут Інтерполу та вкотре використала цю організацію для політичних переслідувань українців.

Віцеспікерка польського Сейму Малгожата Гошевська заявила, що затримання на польському кордоні Ігоря Мазура є виключно технічним виконанням Варшавою міжнародних угод та зобов'язань.

"Він був внесений російськими службами до реєстру затримань Інтерполу. Це - наочний приклад використання Кремлем інститутів міжнародного права для політичної помсти", - написала вона у суботу на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

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