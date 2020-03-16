ЄЦБ підтримає економіку програмою на 750 мільярдів євро

Європейський центральний банк (ЄЦБ) повідомив у середу, 18 березня, про запуск програми з викупу цінних паперів приватного та державного секторів на загальну суму 750 мільярдів євро. Так ЄЦБ хоче підтримати європейську економіку зростання якої уповільноюється через коронавірус. Програма розрахована до кінця 2020 року.

Нагадаємо, що 12 березня ЄЦБ ухвалив антикризовий комплекс заходів із боротьби з негативними наслідками коронавірусу для економіки. У ньому йшлося про збільшення програми купівлі облігацій на ринку до кінця року на додаткові 120 мільярдів євро, а також надання банкам екстрених кредитів та послаблення вимог щодо капіталу з метою стимулювання кредитування економіки Єврозони.

ЄЦБ тоді також зберіг базову процентну ставку на історичному мінімумі в розмірі 0 відсотків, а депозитну ставку - на рівні мінус 0,5 відсотка.

У світі зареєстровано понад 218 тисяч випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, майже 9000 пацієнтів померли. Найбільше випадків зараження зафіксовано в КНР, Італії, Ірані, Іспанії, ФРН, Франції та США.