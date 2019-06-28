 ЄС і В′єтнам уклали історичну угоду про вільну торгівлю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.06.2019

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Новини

ЄС і В'єтнам уклали історичну угоду про вільну торгівлю

Європейський Cоюз та В'єтнам уклали угоду про вільну торгівлю. Її ще має схвалили Європарламент, деякі члени якого критикують стан дотримання прав людини у країні з комуністичним урядом.

Symbolbild Freihandel (picture-alliance/Bildagentur-online/Ohde)

Представники Євросоюзу та В'єтнаму у неділю, 30 червня, уклали угоду про вільну торгівлю, яка дозволить знизити 99 відсотків мит на товари. Документ підписали єврокомісарка з питань торгівлі Сесілія Мальмстрем і міністр з питань бізнесового середовища, торгівлі та підприємництва Румунії Штефан-Раду Опря у присутності в'єтнамського прем'єр-міністра Нгуена Суан Фука.

Згідно з угодою, ЄС та В'єтнам ліквідують 99 відсотків усіх митних зборів. Угода також скасує частково бар'єри перед ЄС, відкриючи доступ європейським компаніям до в'єтнамського ринку послуг та закупівель.

Обидві сторони очікують, що ця угода принесе їм значну економічну вигоду. Зокрема, у ЄС припускають, що вона сприятиме 15-відсотковому зростанню ВВП блоку у довгостроковій перспективі, інформує dpa. 

Цю угоду ще повинен схвалити Європейський парламент, деякі представники якого раніше висловлювали занепокоєння станом дотриманням прав людини в'єтнамським урядом. Крім того, раніше правозахисники закликали європейських політиків до того, щоб ті вимагали більших політичних реформ від Ханоя перед підписанням угоди.

В'єтнам - країна, якою керують представники комуністичної партії. Зокрема, американська група з моніторингу прав людини 88 Project налічує 263 в'язня сумління у в'єтнамських в'язницях. Однак комуністичний уряд наполягає, що у країні немає політичних в'язнів.

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ЄС завершив перемовини з Меркосуром про створення ЗВТ

Нагадаємо, у червні ЄС та Меркосур завершили переговори про створення спільної зони вільної торгівлі. Завершення переговорів відкриває шлях експортерів з країн-членів Меркосуру до ринку ЄС.

Перемовини про створення зони вільної торгівлі між ЄС та Меркосуром тривали з перервами з 2000-го року. Сторони мають укласти угоду про скасування ввізних мит та зняття всіх обмежень для доступу експортерів на ринки обох об'єднань.

Меркосур об'єднує в спільний ринок чотири країни Південної Америки - Бразилію, Аргентину, Уругвай та Парагвай, - де проживає понад 260 мільйонів людей.

У Євросоюзі живе 512 мільйонів осіб. 2018 року сукупний експорт підприємств з ЄС до Меркосуру становив 45 мільярдів євро, водночас з Меркосуру до ЄС було експортовано товарів на суму 42,6 мільярда євро.

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