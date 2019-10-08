ЄС і Великобританія домовилися пожвавити переговори щодо угоди про Brexit

Європейський Союз (ЄС) і Великобританія вже найближчими днями пожвавлять переговори щодо угоди про вихід Сполученого Королівства зі складу спільноти - Brexit. Про це в п'ятницю, 11 жовтня, повідомили в Європейській Комісії (ЄК) у Брюсселі за підсумками зустрічі переговірника від ЄС Мішеля Барньє з британським міністром у справах Brexit Стівом Барклі.

Зазначається, що вже в понеділок Єврокомісія "підіб'є підсумок спільно з Європарламентом і країнами-членами", цитує повідомлення ЄК інформагенція AFP.

Щодо проведених зранку п'ятниці перемовин між Барньє та Барклі, представник ЄС назвав їх "конструктивними". Водночас, на його думку, ЄС потрібне "терпіння". Крім того, спільнота й надалі має бути рішучою та пильною. Про результати своєї зустрічі з британським урядовцем Барньє поінформував згодом послів 27 країн-членів Євросоюзу.

За даними неназваних дипломатів, на яких посилається AFP, посли країн-членів ЄС дали Барньє "зелене світло" на пожвавлення перемовин між ЄС та Сполученим Королівством щодо угоди про Brexit.

Водночас у Єврокомісії наголосили, що позиція Брюсселя щодо цього питання залишилася незмінною. "В угоді про вихід має бути прописане рішення, котре можна втілити в правовому полі", - наголошують у Брюсселі. Зокрема таке рішення має допомогти уникнути появи суворого прикордонного режиму на острові Ірландія, кажуть у Єврокомісії.

Раніше британський прем'єр-міністр Борис Джонсон запропонував новий варіант угоди про Brexit. Згідно з пропозицією Джонсона, Північна Ірландія, що входить до складу Сполученого Королівства, й після Brexit має залишатися в складі спільного митного простору ЄС. Щодо митного оформлення та перевірок руху товарів, то це має здійснюватися за задумом Джонсона "децентралізовано", в тому числі за допомогою онлайн-формулярів і перевірок на місцях в самих компаніях-імпортерах.

Так само раніше Джонсон давав зрозуміти, що Великобританія в будь-якому разі вийде зі складу ЄС 31 жовтня й це відбудеться з угодою або без неї.