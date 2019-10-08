ЄС і Великобританія домовилися пожвавити переговори щодо угоди про Brexit
Наступного тижня переговори між Лондоном і Брюсселем щодо угоди про Brexit мають пожвавитися, запевняють у Єврокомісії.
Міністр Великобританії з питань Brexit Стівен Барклі (л.) і головний переговірник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє
Європейський Союз (ЄС) і Великобританія вже найближчими днями пожвавлять переговори щодо угоди про вихід Сполученого Королівства зі складу спільноти - Brexit. Про це в п'ятницю, 11 жовтня, повідомили в Європейській Комісії (ЄК) у Брюсселі за підсумками зустрічі переговірника від ЄС Мішеля Барньє з британським міністром у справах Brexit Стівом Барклі.
Зазначається, що вже в понеділок Єврокомісія "підіб'є підсумок спільно з Європарламентом і країнами-членами", цитує повідомлення ЄК інформагенція AFP.
Щодо проведених зранку п'ятниці перемовин між Барньє та Барклі, представник ЄС назвав їх "конструктивними". Водночас, на його думку, ЄС потрібне "терпіння". Крім того, спільнота й надалі має бути рішучою та пильною. Про результати своєї зустрічі з британським урядовцем Барньє поінформував згодом послів 27 країн-членів Євросоюзу.
За даними неназваних дипломатів, на яких посилається AFP, посли країн-членів ЄС дали Барньє "зелене світло" на пожвавлення перемовин між ЄС та Сполученим Королівством щодо угоди про Brexit.
Водночас у Єврокомісії наголосили, що позиція Брюсселя щодо цього питання залишилася незмінною. "В угоді про вихід має бути прописане рішення, котре можна втілити в правовому полі", - наголошують у Брюсселі. Зокрема таке рішення має допомогти уникнути появи суворого прикордонного режиму на острові Ірландія, кажуть у Єврокомісії.
Раніше британський прем'єр-міністр Борис Джонсон запропонував новий варіант угоди про Brexit. Згідно з пропозицією Джонсона, Північна Ірландія, що входить до складу Сполученого Королівства, й після Brexit має залишатися в складі спільного митного простору ЄС. Щодо митного оформлення та перевірок руху товарів, то це має здійснюватися за задумом Джонсона "децентралізовано", в тому числі за допомогою онлайн-формулярів і перевірок на місцях в самих компаніях-імпортерах.
До Великобританії досі відправляли кожен п’ятий експортований з Німеччини автомобіль. Особливо важливим ринком збуту вона була для BMW: баварський автобудівник продавав там 10 відсотків своєї продукції. Ймовірне запровадження під час Brexit імпортних мит призведе до подорожчання німецьких машин, слабкий фунт стерлінгів іще більше знизить їхню цінову конкурентоспроможність.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Нові шанси для товарів Made in UK
Аби підтримати вітчизняних виробників, Лондон може удатися до девальвації фунта та зниження корпоративних податків. Від цього виграють німецькі фірми з британськими заводами. BMW, наприклад, належить фабрика з виробництва Mini. Ця культова малолітражка - улюблене авто не менш культового комедійного персонажа Містера Біна. Попит на цю машину після Brexit збільшиться.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Машинобудівників турбує збут
Для такої ключової галузі німецької економіки, як машинобудування, Великобританія досі була після США, Китаю та Франції четвертим за значенням ринком збуту. Brexit перекриє (принаймні на якийсь час) безмитний доступ до нього. Попит на продукцію з Німеччини, зокрема, на вітрогенератори для численних морських вітропарків поблизу британських берегів, може помітно знизитися.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Франкфурт чекає на банкірів з Лондона
Франкфурту-на-Майні Brexit обіцяє велику вигоду: нові робочі місця, високий попит на офісну та житлову нерухомість, зростання купівельної спроможності у місті. Адже багатьом банкірам, інвесторам та страхувальникам, зацікавленим в єдиному ринку ЄС, доведеться переїхати з Лондона, де вони працювали досі, на континент. Чимала частина з них, ймовірно, обере фінансову столицю Німеччини.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Злиття бірж під питанням
Brexit ускладнить і без того задовге злиття двох ключових фондових бірж Європи: франкфуртської Deutsche Börse і лондонської LSE. План розміщення штаб-квартири об’єднаної компанії у Лондоні, який як фінансовий центр нині опиниться за межами єдиного ринку ЄС, виглядає малопереконливим. Однак зрив угоди підірве зусилля Франкфуртської біржі щодо укріплення своєї глобальної ролі.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Британські туристи залишаться вдома
Британці - одні з найактивніших туристів в Європі. Але якщо Brexit послабить їхню економіку і валюту, то багатьом поїздки на теплі моря будуть вже не по кишені. Це потішить німецьких відпускників, адже на курортах буде менше конкуренції за лежаки біля басейнів, але вдарить по фінансових показниках туристичного гіганта TUI, для якого британський виїздний туризм надзвичайно важливий.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Тури до Лондона будуть доступнішими
Чим нижче буде курс фунта, тим краще для німецьких туристів з євро в кишені. Адже вони обожнюють Лондон з його численними пам’ятками та люблять подорожувати британською глибинкою. Тим краще також і для німецьких батьків, які мріють відправити дітей на навчання або хоча би на мовні курси до Англії.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Де гроші, там і наука
Завдяки членству в ЄС Великобританія отримувала з Брюсселя значні кошти на наукові дослідження. Brexit може підірвати фінансування фундаментальної науки, і тоді багатьом вченим, які приїхали до Англії з усього світу, доведеться, можливо, перебиратися до лабораторій та інститутів інших країн. Від цього "відтоку мізків", напевно, виграє Німеччина, яка витрачає все більше грошей на науку.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Берліну не сподобається "податковий рай"
Плани перетворити Великобританію на ледь не "податковий рай" для бізнесу не сподобаються канцлерці ФРН Анґелі Меркель та її міністру фінансів Вольфґанґу Шойбле. Вони наполягають у ЄС на суворій фінансовій дисципліні та збалансованих бюджетах, а британці хочуть заманювати фірми з Європи та усієї планети вкрай низькими податковими ставками - попри дефіцит бюджету та держборг, що збільшується.