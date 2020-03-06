ЄС та НАТО вітають початок процесу в справі про MH17

Європейський Союз та НАТО вітають початок кримінального процесу в справі про збитий над Україною Boeing авіакомпанії Malaysia Airlines, який призначено на 9 березня. ЄС закликав Росію співпрацювати зі слідством у цій справі. "Оскільки кримінальне розслідування Спільної слідчої групи триває, ЄС закликає всі держави, зокрема Російську Федерацію, повною мірою співпрацювати зі слідством відповідно до Резолюції 2166 Ради Безпеки ООН", - заявив за два дні до початку кримінального процесу у цій справі у суботу, 7 березня, високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

У його заяві наголошується, що початок кримінального процесу 9 березня "знаменує собою важливу віху на шляху до встановлення істини і досягнення справедливості для жертв рейсу MH17 і їхніх найближчих родичів, а також притягнення до відповідальності осіб", винних у збитті літака. Боррель також підтвердив впевненість Євросоюзу в незалежності та професіоналізмі юридичних процедур.

Північноатлантичний Альянс також сподівається на встановлення справедливості під час кримінального процесу. "Я повністю впевнений у незалежності та професіоналізмі нідерландської правової системи… Залишається важливим встановити правду, відповідальність та правосуддя щодо польоту рейсу MH17 відповідно до резолюції 2166 Ради Безпеки ООН", - йдеться в заяві генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга, оприлюдненій у п'ятницю, 6 березня.

Малайзія та Австралія сподіваються на встановлення справедливості

Міністерство закордонних справ Малайзії також привітало початок кримінального процесу у справі про MH17. Початок судового розгляду є "істотнім рубежем" у встановленні істини та" пошуку справедливості" для загиблих.

Аналогічну заяву зробив і прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон. "Ніщо не може повернути тих, хто втратив життя, але Австралія продовжить боротьбу за справедливість для жертв MH17 та їхніх сімей", - йдеться у спільній заяві Моррісона та очільниці австралійського МЗС Маріс Пейн.

Привітали початок кримінального провадження і в Україні. "Віримо, що це перший крок до встановлення справедливості та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до загибелі 298 невинних осіб, 193 з яких - громадяни Нідерландів", - йдеться в заяві українського МЗС. Там наголосили, що продовжуватимуть роботу з притягнення Росії до міжнародно-правової відповідальності за порушення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму в Міжнародному суді ООН.

Росія заявляє про тиск на суд

Своєю чергою Москва заявляє про тиск на суд у справі про збитий літак. "Я хотіла би прокоментувати дії влади Нідерландів, які явно свідчать про тиск на Окружний суд Гааги напередодні судового процесу у справі MH17", - заявила офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова, цитує агенція "Інтерфакс".

Нагадаємо, літак Boeing, що летів з Амстердама до Куала-Лумпура рейсом MH17, був збитий 17 липня 2014 року в небі над Донбасом. На борту перебували 298 людей, усі загинули. За даними слідчої групи, лайнер був збитий з непідконтрольної уряду України території ракетою із завезеного з Росії комплексу "Бук".

19 червня 2019 року прокуратура Нідерландів оприлюднила імена чотирьох підозрюваних, які постануть перед судом за причетність до збиття літака МН17. Йдеться про росіян Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського, Олега Пулатова, а також про громадянина України Леоніда Харченка. Пізніше стало відомо, що найімовірніше Олег Пулатов буде представлений у суді двома адвокатами з Нідерландів. Стосовно інших такої інформації немає. Суд почнеться незалежно від того, чи будуть на процесі самі підозрювані або їхні представники.