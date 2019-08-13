ЄС стурбований через ситуацію в Гонконгу

Розвиток подій у Гонконгу через затримання лідерів протестувальників викликає занепокоєння, заявила верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні у п'ятницю, 30 серпня, після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Гельсінкі.
"Ми очікуємо, що влада Гонконгу поважатиме свободу зібрань та висловлення поглядів, а також право людей на участь у мирних демонстраціях", - зазначила Могеріні. Вона запевнила, що у ЄС продовжуватимуть уважно стежити за розвитком подій у Гонконгу.
Водночас міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) застеріг від загострення ситуації у Гонконгу. "Ми вважаємо, що не можна, щоб продовжувалася ескалація ситуації. Люди, які там виходять на вулиці, користуються своїм правом на зібрання та висловлення думок", - наголосив Маас після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Гельсінкі, передає агенція dpa.
Затримання активістів у Гонконгу
Заяви європейських політиків пролунали після арешту вранці у п'ятницю кількох активістів у Гонконгу, зокрема лідерів протестного руху Джошуа Вонга та Агнес Чоу. Згодом цього ж дня їх доставили до суду, де офіційно пред'явили звинувачення. Вонга та Чоу звинувачують у "підбурюванні до участі у заборонених зібраннях". Активістам, якщо їх визнають винними, загрожує до п'яти років позбавлення волі. Пізніше цього ж дня Вонг і Чоу були звільнені під заставу. "Ми продовжимо свою боротьбу, ми не здамося", - заявив Вонг, повідомляє агентство AFP.
Після затримань активістів організатори протестів у Гонконгу повідомили про скасування запланованої на суботу, 31 серпня, масштабної демонстрації з нагоди річниці "Парасолькової революції" 2014 року.
Правозахисна організація Amnesty International засудила арешти, назвавши їх "рейдами на світанку". Арешти Вонга та Чоу в організації вважають "скандальними нападами на свободу вираження поглядів та зборів". Як переконані правозахисники, ці дії мають на меті "посіяти страх".
Як повідомлялося, вже кілька місяців сотні тисяч жителів Гонконгу виходили на демонстрації. Спершу вони виступали проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників до материкового Китаю за запитом Пекіна. Попри те, що 15 червня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроєкту про екстрадицію до КНР призупинений, протести не вщухли. Мітингарі почали вимагати не лише остаточної відмови від цього законопроєкту, а й відставки Керрі Лам і розслідування дій поліції під час демонстрацій. За даними організаторів, в акціях брали участь понад мільйон людей. Це були найбільші протести в Гонконгу з часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році.
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Колір протесту
Жовтий - Франція
Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.
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Колір протесту
Шафрановий - М'янма
2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.
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Колір протесту
Зелений - Аргентина
З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.
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Колір протесту
Жовтий - Гонконг
"Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.
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Колір протесту
Червоний і жовтий - Таїланд
У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.
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Колір протесту
Помаранчевий - Україна
Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".
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Колір протесту
Зелений - Іран
2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".
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Колір протесту
Жовтий - Філіппіни
21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.
Автор: Валерій Сааков