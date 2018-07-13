 ЄС стурбований ухваленням в Ізраїлі закону про ″національну державу″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.07.2018

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Новини

ЄС стурбований ухваленням в Ізраїлі закону про "національну державу"

Закон, який визнає виключне право на самовизначення лише єврейського народу, викликав занепокоєння в Євросоюзі як такий, що перешкоджає втіленню в життя принципу "два народи - дві держави".

У Ізраїлі прийняли закон про національну державу

У Ізраїлі прийняли закон про "національну державу"

Євросоюз у четвер, 19 липня, висловив стурбованість новим законом Ізраїлю про "національну державу", який визнає право на самовизначення народу лише за євреями. Ізраїль ухвалив цей закон після тривалих політичних суперечок вранці у четвер. "Ми дуже чітко заявляли, що коли йдеться про рішення "два народи - дві держави", це є єдиним шляхом вперед, і слід уникати будь-яких кроків, які ускладнять чи унеможливлять втілення цього рішення в життя", - заявила верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні.

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Заснування Ізраїлю 70 років тому мало драматичні наслідки для арабів у цьому регіоні. Сотні тисяч з них вимушені були покинути домівки після безрезультатного опору проти прибуття європейських євреїв. (15.05.2018)

Депутати ізраїльського Кнесету ухвалили закон про "національну державу для єврейського народу". Закон, зокрема, позбавив арабську мову статусу другої державної. (19.07.2018)

На думку ЄС, новий ізраїльський закон ускладнить втілення рішення "двох народів - двох держав" у ізраїльсько-палестинському конфлікті. Палестинці ж назвали цей закон расистським і таким, що може призвести до режиму апартеїду.

Уряд Туреччини також розцінив новий ізраїльський закон як дискримінаційний. "Заохочення будівництва єврейських поселень, які неодноразово визнавалися незаконними відповідно до резолюцій ООН, є неприйнятним. Закон передбачає право на самовизначення лише для євреїв, що не має нічого спільного з цивілізованим підходом і є результатом дискримінаційного мислення", - йдеться у заяві МЗС Туреччини.

У тексті самого закону йдеться, що "Ізраїль є історичною батьківщиною єврейського народу і вони мають виняткове право на національне самовизначення у ній".

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