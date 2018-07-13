ЄС стурбований ухваленням в Ізраїлі закону про "національну державу"

Євросоюз у четвер, 19 липня, висловив стурбованість новим законом Ізраїлю про "національну державу", який визнає право на самовизначення народу лише за євреями. Ізраїль ухвалив цей закон після тривалих політичних суперечок вранці у четвер. "Ми дуже чітко заявляли, що коли йдеться про рішення "два народи - дві держави", це є єдиним шляхом вперед, і слід уникати будь-яких кроків, які ускладнять чи унеможливлять втілення цього рішення в життя", - заявила верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні.

На думку ЄС, новий ізраїльський закон ускладнить втілення рішення "двох народів - двох держав" у ізраїльсько-палестинському конфлікті. Палестинці ж назвали цей закон расистським і таким, що може призвести до режиму апартеїду.

Уряд Туреччини також розцінив новий ізраїльський закон як дискримінаційний. "Заохочення будівництва єврейських поселень, які неодноразово визнавалися незаконними відповідно до резолюцій ООН, є неприйнятним. Закон передбачає право на самовизначення лише для євреїв, що не має нічого спільного з цивілізованим підходом і є результатом дискримінаційного мислення", - йдеться у заяві МЗС Туреччини.

У тексті самого закону йдеться, що "Ізраїль є історичною батьківщиною єврейського народу і вони мають виняткове право на національне самовизначення у ній".