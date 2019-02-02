 ЄС проведе навчання з протидії дезінформації під час виборів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.02.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

ЄС проведе навчання з протидії дезінформації під час виборів

Єврокомісар Джуліан Кінг заявив, що Росія є не єдиним джерелом дезінформації, однак активно бравує своїми спробами втручання. У ЄС готуються, як протидіяти втручанню у вибори до Європарламенту.

Єврокомісар з безпекового союзу Джуліан Кінг

Єврокомісар з безпекового союзу Джуліан Кінг (фото з архіву)

Травневі вибори до Європарламенту є потенційною мішенню для зовнішнього втручання. Про це заявив еврокомісар з безпекового союзу Джуліан Кінг, відповідаючи на запитання кореспондента DW у вівторок, 5 лютого, під час брифінгу в брюссельському аналітичному центрі EPC.

Протидію спробам втручання ускладнює те, що вибори відбуватимуться упродовж чотирьох днів у щонайменше 27 країнах ЄС (якщо Великобританія до того часу все ж вийде з об'єднання). Тому Кінг заявив про необхідність підготуватися до спроб вплинути на вибори дезінформацією, маніпуляціями або іншим втручанням. Для цього ЄС, зокрема, організує у березні - на початку квітня навчання, як країни-члени об'єднання зможуть реагувати на скоординовані кампанії з дезінформації під час виборчого процесу. Адже саме держави організують вибори до Європарламенту.

DW.COM

Для захисту виборів до Європарламенту у 2019 році від можливого втручання Єврокомісія представила план протидії дезінформації. У Брюсселі остерігаються в першу чергу кампаній поширення фейків з боку Росії. (05.12.2018)

У Єврокомісії побоюються, що іноземні уряди або компанії спробують вплинути на вибори до Європарламенту, які пройдуть в травні 2019 року. DW з'ясувала, як у Брюсселі збираються запобігати цьому. (14.09.2018)

Поки спроб не виявили

На даний момент Кінгу не відомо "про існування доказів, що хтось конкретний планує атакувати вибори до Європарламенту". В той же час єврокомісар вказав на нещодавні голосування у різних куточках світу, включно з Європою. "Росія - не єдине джерело зовнішнього втручання та дезінформації", - наголосив Джуліан Кінг. Але вони настільки бравують фактом, що вони це роблять, що ЄС слід "повірити їм на слово", каже він. При цьому Кінг не уточнив, хто ще проводить кампанії з дезінформації.

Нагадаємо, 2018 року Єврокомісія запропонувала низку заходів для захисту виборів від іноземного втручання, а також з протидії поширенню фейків.

Дивитись відео 03:41
Now live
03:41 хв

Паспорти ЄС і "золоті візи" більше не продаватимуть? (04.02.2019)

Аудіо й відео до теми

Паспорти ЄС і "золоті візи" більше не продаватимуть? (04.02.2019)  

Також за темою

Nord Stream 2-Baustelle in Lubmin

Євродепутатка: "Північний потік-2" задумано, щоб нашкодити Україні 25.01.2019

У Європарламенті до виборів у травні хочуть ухвалити резолюцію ЄС-Росія. Її авторка Сандра Калнієте обіцяє найжорсткішу доповідь про РФ. Як змінювалося ставлення депутатів до Москви - в інтерв'ю DW.

Symbolbild Europa & Fake News

Брюссель попередив про загрозу кібератак під час виборів до Європарламенту 01.08.2018

Під час виборів до Європарламенту можуть відбутись кібератаки та використані фейкові новини для маніпулювання громадською думкою. Соціальні мережі мають активніше боротися з дезінформацією, зазначили в Єврокомісії.

Duden - Das Wort Fake News

Як Єврокомісія боротиметься з фейковими новинами 27.04.2018

За рік до виборів до Європарламенту Єврокомісія представила низку заходів з протидії дезінформації в інтернеті. Про запровадження нових правил, однак, поки не йдеться.

Реклама

Докладно

Уляна Супрун

Чому суд заборонив Супрун виконувати обов'язки міністра

Що означає на практиці відсторонення Уляни Супрун від керівництва міністерством охорони здоров'я? 

Швидко та якісно: як будують німці?

Німецька гарантія якості: як будують житло у ФРН (відео)

Будувати багато, швидко та якісно: як це вдається німецьким фахівцям? Дивіться у сюжеті DW. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  