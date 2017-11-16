 ЄС прийняв за спецпрограмою 33 тисячі біженців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.06.2019

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Новини

ЄС прийняв за спецпрограмою 33 тисячі біженців

В рамках програми перевезення особливо вразливих категорій біженців до Європи прибули 33 тисяч людей з Північної Африки та Близького Сходу. До жовтня їх кількість має збільшитися до 50 тисяч.

В Європу прибуває дедалі більше біженців

В Європу прибуває дедалі більше біженців

У рамках європейської програми переселення особливо вразливих категорій біженців з Північної Африки та Близького Сходу до ЄС прибули вже 32,7 тисячі людей. З них 4,1 тисячі біженців прийняла Німеччина, повідомив єврокомісар з питань міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос виданням медіагрупи Funke у неділю, 16 червня. Він додав, що на даний час Європейський Союз прийняв лише дві третини обіцяної квоти мігрантів.

Німеччина загалом погодилася прийняти за цією програмою 10 тисяч біженців. Аврамопулос вважає програму ЄС успішною. "Ми безпечно і легально доправляємо до Європи людей, які потребують захисту", - наголосив він.

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Запроваджена у 2017 році програма переселення особливо вразливих категорій біженців має на меті легально і безпечно доставляти їх до Європи, рятуючи від подолання небезпечного маршруту Середземним морем. До жовтня 2019 року в Євросоюз за цією програмою планується переселити не менше 50 тисяч людей з таких країн, як Лівія, Ефіопія, Туреччина та Йорданія.

Єврокомісія виділяє державам-членам ЄС, що приймають таких мігрантів, загалом півмільярда євро. Добровільно до реалізації програми долучились 16 країн. Біженців, яких доставляють в ЄС в рамках цього проекту, обирають спільно з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR).

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