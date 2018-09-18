 ЄС поставив Facebook жорсткий дедлайн | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.09.2018

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Новини

ЄС поставив Facebook жорсткий дедлайн

Інтернет-гіганту Facebook загрожують санкції ЄС через оманливі правила користування. У Брюсселі вимагають пристосувати їх до спільних норм Євросоюзу.

Правила користування Facebook не задовольняють ЄС

Єврокомісарка з питань правосуддя Вєра Юрова заявила, що у соцмережі Facebook є час до кінця поточного року, аби виконати всі правила ЄС стосовно захисту прав споживачів. Інакше ж інтернет-гігант, якому належить найбільша соцмережа світу, зіткнеться з санкціями, сказала вона у четвер, 20 вересня.

DW.COM

У Брюсселі критикують Facebook у зв'язку зі скандалом навколо витоку даних десятків мільйонів користувачів соцмережі. Німеччина виступає за запровадження "чітких правил" для соцмереж на рівні ЄС. (05.04.2018)

Дотепер користувачі мали лише обмежений контроль над своїми даними, які тим чи іншим шляхом потрапили в інтернет. Ухвалений в Євросоюзі новий закон дозволить змінити ситуацію. (25.05.2018)

"Мій терпець урвався. Facebook обіцяв мені виправити решту умов надання послуг, які можуть ввести в оману, до грудня, це триває вже надто довго", - цитує чиновницю агенція Reuters. Вона пообіцяла "швидкі дії" в разі зривання дедлайну соцмережею. Минуле попередження Юрова озвучила ще в лютому цього року. Водночас єврокомісарка зазначила, що платформа оренди житла AirBnB виконала висунуті лише три місяці тому вимоги.

Нагадаємо, що 25 травня набули чинності Норми загального захисту даних ЄС (General Data Protection Regulation, GDPR). Громадяни ЄС отримали не тільки можливість в простій і доступній формі отримати від організацій інформацію про свої дані, а й право на заборону їхнього використання, виправлення неправильної інформації і повне їхнє видалення з інтернету. За запитом користувачів інтернет-компанії зобов'язані, зокрема, надати інформацію, з якою метою використовуються персональні дані, чи не передані вони до третіх країн тощо.

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