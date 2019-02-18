ЄС погрожує США швидкою відповіддю у разі підвищення мит на автомобілі

Європейська Комісія (ЄК) пообіцяла блискавичну відповідь на можливе запровадження Сполученими Штатами підвищених митних зборів для автомобілів, виготовлених в ЄС. Про це в понеділок, 18 лютого, повідомив речник ЄК в Брюсселі. За словами представника Єврокомісії, реакція Брюсселя на такі дії Вашингтона буде "швидкою і відповідною", цитує інформагенція dpa.

Напередодні міністерство торгівлі США надало президенту Дональду Трампу доповідь щодо можливих загроз для національної безпеки США, котру становить імпорт європейських автомобілів та автозапчастин. Які саме висновки містить ця доповідь, поки невідомо.

Перед цим розмір можливих ввізних мит оцінювали в 25 відсотків. Адміністрація Трампа планує в такий спосіб не лише захистити американський автопором, а й скоротити зовнішньоторговельний дефіцит США та збільшити надходження до американського бюджету.

Юнкер обіцяє переглянути деякі європейські обіцянки американцям

Тим часом голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер нагадав у інтерв'ю німецьким виданням Stuttgarter Zeitung та Stuttgarter Nachrichten, що свого часу президент США Дональд Трамп пообіцяв йому не підвищувати мита на європейські автомобілі.

Якщо ж президент США все-таки запровадить високі ввізні мита на європейські автомобілі, то ЄС негайно відреагує, запевнив Юнкер. "Якщо він (Дональд Трамп. - Ред.) порушить своє слово, ми тоді також не відчуватимемо зобов'язання дотримуватися нашої обіцянки купувати більше американської сої та скрапленого газу", - повідомив Юнкер. Повне інтерв'ю з головою Єврокомісії має вийти 19 лютого.

Поки що невідомо, коли саме буде оприлюднено висновки доповіді міністерства торгівлі США для американського президента. Якщо ця доповідь вказуватиме на те, що імпорт європейських автомобілів та автозапчастин дійсно становить загрозу для американської національної безпеки, то Трамп матиме тримісячний термін на запровадження підвищених митних зборів.

Утім, зміст цієї доповіді має рекомендаційний характер, тож президент США не зобов'язаний втілювати у життя висновки, котрі вона містить.

У разі підвищення мит американцями найбільше від цього постраждає автомобільна промисловість Німеччини, котра сильно орієнтована на експорт. Тим часом в уряді ФРН ще сподіваються знайти компроміс з США шляхом переговорів з адміністрацією Трампа.