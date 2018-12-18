ЄС передбачив надзвичайні заходи на випадок Brexit без угоди

Європейська комісія (ЄК) розробила план заходів на випадок виходу Великобританії з Європейського Союзу (Brexit) без угоди, який вона представила у середу, 19 грудня. Передбачено 14 заходів, які необхідні для обмеження шкоди, що може бути спричинена реалізацією сценарію "без угоди", наголошується у заяві ЄК. Передусім мова йде про торгівлю, транспортне сполучення та фінансову сферу.

У випадку Brexit "без угоди" узгоджений раніше перехідний період до 2020 року скасовується, що може спричинити проблеми для понад трьох мільйонів громадян ЄС, які мешкають у Великобританії, а також для мільйона британців у Євросоюзі. ЄК виступає за те, щоб держави-члени ЄС погодили надання статусу підданим Великобританії для узгодження соціальних виплат та медичного страхування. Відповідних кроків Брюссель очікує і від Лондона.

Для збереження безперебійного авіасполучення після 29 березня 2019 року Брюссель гарантуватиме здійснення перельотів, якщо Великобританія забезпечить прийняття літаків європейських авіакомпаній.

На випадок запровадження Євросоюзом після Brexit щодо Великобританії мит, що передбачається правилами Світової організації торгівлі, ЄК закликає митні органи країн-членів уже зараз логістично готуватись для їх справляння.

У Єврокомісії водночас наголосили, що сподіваються на ратифікацію Лондоном проекту угоди про Brexit, узгодженого раніше.

Лондон також готується до Brexit без угоди

Як повідомлялося, 25 листопада країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який міститься на понад 580 сторінках та регламентує ключові питання виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з договором, Великобританія має вийти з ЄС у березні 2019 року з перехідним періодом до кінця 2020 року. Угоду 11 грудня мав ратифікувати британський парламент, однак прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей перенесла голосування. Вона пояснила це тим, що для підтримки угоди на той час не було потрібної кількості голосів. За словами очільниці британського уряду, голосування має відбутися протягом тижня, що починається 14 січня.

З Лондона повідомляли, що британська армія готує 3500 військових, щоб бути готовими до "будь-яких непередбачуваних обставин" у разі виходу Великобританії зі складу ЄС без ухвалення відповідної угоди. За словами міністра оборони королівства Гевіна Вільямсона, завданням цих солдатів буде "підтримка урядових установ у разі надзвичайної ситуації".