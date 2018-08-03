 ЄС очікує початку роботи антикорупційного суду до кінця року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.08.2018

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Новини

ЄС очікує початку роботи антикорупційного суду до кінця року

У заяві представниці зовнішньополітичної служби ЄС наголошується на важливості роботи антикорупційних органів в Україні без стороннього впливу та забезпечення авторитету Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

ЄС вітає ухвалу закону про Вищий антикорупційний суд

В Євросоюзі очікують початку роботи Вищого антикорупційного суду в Україні до кінця року, йдеться в заяві речниці зовнішньополітичної служби ЄС Майї Косьянчич, опублікованій ввечері у п'ятницю, 10 серпня.

У заяві також зазначається, що Євросоюз вважає ухвалення в Україні закону про Вищий антикорупційний суд кроком, який відповідає міжнародним зобов'язанням України та служить інтересам її громадян та бізнесу.

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Міжнародний валютний фонд підтримав закон про Вищий антикорупційний суд України з останніми поправками. Таким чином Київ виконав одну з трьох основних вимог для отримання наступного транша. (25.07.2018)

Після тривалих баталій довкола закону ухвалений документ набув чинності. Президент розраховує, що Антикорупційний суд запрацює до кінця року. (14.06.2018)

Після двох років дискусій Верховна Рада ухвалила закон про Вищий антикорупційний суд. Він став результатом компромісу з міжнародними партнерами України. Попереду ще один закон і тривалий відбір суддів. (07.06.2018)

В ЄС впевнені, що після створення суд разом з Національним антикорупційним бюро (НАБУ) та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) стане важливим інструментом у боротьбі з корупцією. Подолання корупції є "ключовою складовою угоди про асоціацію між ЄС і Україною", зазначається в заяві. Євросоюз підкреслив необхідність цілковитої незалежності антикорупційних відомств, що мають "виконувати свої завдання без стороннього впливу". У заяві окремо наголошується на важливості забезпечення і посилення "доброчесності та авторитету Спеціалізованої антикорупційної прокурори та її керівництва".

Нагадаємо, що створення спеціалізованого антикорупційного суду в Україні тривало понад два роки - з весни 2016-го. Цей суд покликаний розглядати справи щодо корупції серед високопосадовців за поданням Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які уже створені та працюють в Україні.

Президент України Петро Порошенко підписав закон про Вищий антикорупційний суд у червні 2018 року. Створення антикорупційного суду було однією з умов співпраці країни з Міжнародним валютним фондом (МВФ). 

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