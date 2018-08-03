ЄС очікує початку роботи антикорупційного суду до кінця року

В Євросоюзі очікують початку роботи Вищого антикорупційного суду в Україні до кінця року, йдеться в заяві речниці зовнішньополітичної служби ЄС Майї Косьянчич, опублікованій ввечері у п'ятницю, 10 серпня.

У заяві також зазначається, що Євросоюз вважає ухвалення в Україні закону про Вищий антикорупційний суд кроком, який відповідає міжнародним зобов'язанням України та служить інтересам її громадян та бізнесу.

В ЄС впевнені, що після створення суд разом з Національним антикорупційним бюро (НАБУ) та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) стане важливим інструментом у боротьбі з корупцією. Подолання корупції є "ключовою складовою угоди про асоціацію між ЄС і Україною", зазначається в заяві. Євросоюз підкреслив необхідність цілковитої незалежності антикорупційних відомств, що мають "виконувати свої завдання без стороннього впливу". У заяві окремо наголошується на важливості забезпечення і посилення "доброчесності та авторитету Спеціалізованої антикорупційної прокурори та її керівництва".

Нагадаємо, що створення спеціалізованого антикорупційного суду в Україні тривало понад два роки - з весни 2016-го. Цей суд покликаний розглядати справи щодо корупції серед високопосадовців за поданням Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які уже створені та працюють в Україні.

Президент України Петро Порошенко підписав закон про Вищий антикорупційний суд у червні 2018 року. Створення антикорупційного суду було однією з умов співпраці країни з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Дивитись відео 03:04 Now live 03:04 хв Поділитись Провали і досягнення САП (26.07.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3264w Провали і досягнення САП (26.07.2018)