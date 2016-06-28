ЄС офіційно схвалив відтермінування Brexit

27 країн-членів Євросоюзу у вівторок, 29 жовтня, схвалили відтермінування виходу Великобританії з ЄС (Brexit) до 31 січня 2020 року.

"До відома моїх британських друзів, 27 країн-членів ЄС офіційно схвалили відтермінування. Можливо, востаннє. Будь ласка, використайте цей час якнайкраще ", - написав президент Європейської Ради Дональд Туск у соцмережі Twitter.

Також у повідомленні він попрощався зі своїми "британськими друзями" і запевнив, що "триматиме за них пальці схрещеними".

Напередодні парламент Великобританії не підтримав пропозицію прем'єр-міністра Бориса Джонсона про проведення нових виборів 12 грудня. Утім 29 жовтня лідер опозиційної Лейбористської партії Великобританії Джеремі Корбін повідомив, що його політсила згодна на проведення дострокових виборів у грудні.

28 жовтня Джонсон поінформував Дональда Туска, що приймає рішення Євросоюзу про відтермінування Brexit на три місяці. Водночас британський прем'єр наголосив, що він робить це проти своєї волі, і закликав Брюссель більше не надавати жодних відтермінувань.

Нагадаємо, 19 жовтня британська Палата громад відклала голосування щодо схвалення нової угоди з ЄС про Brexit, після чого Джонсон відправив у Брюссель два листи: в одному формально попросив про відстрочку Brexit, а в іншому виступив проти перенесення виходу країни з ЄС.

22 жовтня британський парламент попередньо схвалив зміст угоди про Brexit, однак відхилив запропонований урядом Джонсона прискорений розгляд відповідного закону, що остаточно унеможливило вихід Великобританії з ЄС з угодою до 31 жовтня.