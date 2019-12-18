 ЄС офіційно подовжив економічні санкції проти Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.12.2019

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Новини

ЄС офіційно подовжив економічні санкції проти Росії

Чинність нинішніх обмежувальних заходів Євросоюзу проти Росії подовжено до 31 липня 2020 року. Причина цього кроку - неясність щодо процесу врегулювання в зоні конфлікту на Донбасі.

Санкції проти Росії подовжено

Рада ЄС подовжила чинність ухвалених раніше економічних санкцій проти Росії до 31 липня 2020 року. Відповідне рішення ухвалено в четвер, 19 грудня.

Подовжені штрафні заходи проти Росії через події в Україні стосуються обмежень у інвестиційній та торговельній сферах. Причиною такого кроку стала неясність щодо того, чи призвело нещодавнє пожвавлення переговорного процесу навколо врегулювання конфлікту на Донбасі до конкретного поступу, передає агенція новин dpa.

DW.COM

Хоча учасники переговорів "нормандської четвірки" в Парижі досягли прогресу щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, ЄС подовжив дію санкцій щодо Москви - аби обіцянки ще й виконувалися. (13.12.2019)

Євросоюз поки продовжуватиме політику економічних санкцій проти Росії, переконаний глава МЗС ФРН Гайко Маас. На саміті ЄС цього тижня жодного пом'якшення економічних санкцій ЄС щодо Росії не планується. (09.12.2019)

Три роки тому ЄС запровадив санкцій проти Росії через дестабілізацію ситуації в Україні. Їхню дію Брюссель регулярно подовжує, останнього разу - до кінця січня 2018 року. DW нагадує, у чому полягають обмежувальні заходи. (31.07.2017)

Згідно з нинішньою позицією країн-членів ЄС, Росія може сподіватися на скасування запроваджених економічних обмежень щодо неї лише в разі цілковитого виконання мінських домовленостей.

Прив'язкою виконання мінських домовленостей до поетапного скасування економічних санкцій у Брюсселі хочуть спонукати Кремль до того, щоб той вплинув на керівництво самопроголошених утворень "ДНР" і "ЛНР" для врегулювання ситуації в зоні конфлікту.

За даними неназваних експертів, на яких посилається dpa, запроваджені проти Росії економічні обмеження вже призвели до втрат для російської економіки на сотні мільярдів доларів США. Утім, економіки країн-членів ЄС, для яких до 2014 року Росія була важливим ринком збуту, теж зазначили чималих збитків через режим санкцій та російських контрсанкцій.

Попередніх домовленостей про подовження економічних санкції щодо РФ було досягнуто під час проведеного минулого тижня саміту ЄС.

Нагадаємо, санкції ЄС проти Росії були запроваджені 2014 року в відповідь на анексію Криму та роль Росії у конфлікті на Донбасі. Згодом ці санкції розширювалися. Влітку цього року ЄС подовжив чинність обмежувальних заходів до 31 січня 2020 року.

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