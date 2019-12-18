ЄС офіційно подовжив економічні санкції проти Росії

Рада ЄС подовжила чинність ухвалених раніше економічних санкцій проти Росії до 31 липня 2020 року. Відповідне рішення ухвалено в четвер, 19 грудня.

Подовжені штрафні заходи проти Росії через події в Україні стосуються обмежень у інвестиційній та торговельній сферах. Причиною такого кроку стала неясність щодо того, чи призвело нещодавнє пожвавлення переговорного процесу навколо врегулювання конфлікту на Донбасі до конкретного поступу, передає агенція новин dpa.

Згідно з нинішньою позицією країн-членів ЄС, Росія може сподіватися на скасування запроваджених економічних обмежень щодо неї лише в разі цілковитого виконання мінських домовленостей.

Прив'язкою виконання мінських домовленостей до поетапного скасування економічних санкцій у Брюсселі хочуть спонукати Кремль до того, щоб той вплинув на керівництво самопроголошених утворень "ДНР" і "ЛНР" для врегулювання ситуації в зоні конфлікту.

За даними неназваних експертів, на яких посилається dpa, запроваджені проти Росії економічні обмеження вже призвели до втрат для російської економіки на сотні мільярдів доларів США. Утім, економіки країн-членів ЄС, для яких до 2014 року Росія була важливим ринком збуту, теж зазначили чималих збитків через режим санкцій та російських контрсанкцій.

Попередніх домовленостей про подовження економічних санкції щодо РФ було досягнуто під час проведеного минулого тижня саміту ЄС.

Нагадаємо, санкції ЄС проти Росії були запроваджені 2014 року в відповідь на анексію Криму та роль Росії у конфлікті на Донбасі. Згодом ці санкції розширювалися. Влітку цього року ЄС подовжив чинність обмежувальних заходів до 31 січня 2020 року.