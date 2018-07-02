 ЄС застерігає США від наслідків у разі підвищення мит на автомобілі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2018

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Новини

ЄС застерігає США від наслідків у разі підвищення мит на автомобілі

У Єврокомісії повідомили, що загрожуватиме США у разі запровадження нових високих мит на автомобілі з Євросоюзу.

МИтна суперечка ЄС і США

Якщо США підвищать мита на імпорт автомобілів з ЄС , то заходи у відповідь з боку торговельних партнерів можуть стосуватися експорту американських товарів загальною вартістю до 294 мільярдів доларів. Про це йдеться в листі Єврокомісії, спрямованому до американського міністерства економіки, оприлюдненому у понеділок, 2 липня, інформує агенція Reuters. Таким чином, втрати для американської економіки можуть скласти 13-14 мільярдів доларів, йдеться у документі.

DW.COM

Дональд Трамп зробив черговий крок в економічному протистоянні США та Євросоюзу. Тепер йдеться про автопромисловість ЄС. (22.06.2018)

У відповідь на митну політику США Європейський Союз з 22 червня запровадить нові тарифи на групу американських товарів загальною вартістю 2,8 мільярда євро. Серед них джинси, арахісове масло, мотоцикли і віскі. (20.06.2018)

Як повідомлялося раніше, Дональд Трамп погрожував ЄС новими обмежувальними заходами. Йдеться про можливість запровадження нових високих мит на автомобілі з Євросоюзу.

Трамп неодноразово виступав проти активного поширення німецьких автомобілів в США і скаржився на те, що автомобілі концернів BMW і Mercedes масово надходять в США і майже не обкладаються митами, тоді як мита на американські автомобілі в Європі досить високі. Насправді автомобілі з країн ЄС обкладаються в США 2,5-відсотковими митами, а машини зі США в Європі - 10-відсотковими. При цьому США підвищили мита на вантажівки і пікапи до 25 відсотків, тоді як в ЄС в середньому машини такого типу обкладаються митом в 14 відсотків, інформує агенція AFP.

На думку президента США Дональда Трампа, Євросоюз в світовій торгівлі, мабуть, "так само поганий, як і Китай - тільки менше. Те що вони з нами роблять - жахливо". Свою думку Трамп висловив у неділю, 1 липня, в інтерв'ю Fox News.

Нагадаємо, між США та ЄС набирає обертів торговельне протистояння. Нові мита Євросоюзу на деякі товари зі США, що набули чинності 22 червня, стали реакцією на рішення Трампа запровадити високі мита на сталь і алюміній з ЄС, Канади та Мексики. Мита Євросоюзу, запроваджені у відповідь на дії США, стосуються низки американських товарів, серед яких - вироби зі сталі, віскі, арахісове масло, мотоцикли Harley Davidson і джинси Levi's. Загальна вартість американських товарів, яких стосуються нові мита ЄС, становить 2,8 мільярда євро.

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