 ЄС застерігає правлячу партію Туреччини щодо невизнання результатів виборів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.04.2019

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Новини

ЄС застерігає правлячу партію Туреччини щодо невизнання результатів виборів

Партії справедливості та розвитку слід визнати результати голосування на нещодавніх місцевих виборах у Туреччині, вважає перший віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс.

Франс Тіммерманс

Франс Тіммерманс

Перший віце-президент Європейської Комісії (ЄК) Франс Тіммерманс наголосив на необхідності визнання результатів недавніх місцевих виборів у Туреччині правлячою Партією справедливості та розвитку (ПСР). Про це Тіммерманс заявив в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag, частина якого оприлюднена в суботу, 6 квітня.

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У столиці Туреччини на муніципальних виборах мера лідирує представник опозиції, тоді як у Стамбулі перемагає представник партії президента Ердогана. (31.03.2019)

Кандидат від Народно-республіканської партії набрав понад 50 відсотків голосів на виборах у столиці Туреччини. Опозиція також перемагає у південно-східних регіонах країни. (01.04.2019)

У двох найбільших турецьких містах кандидати від опозиційної Народно-республіканської партії випереджають на місцевих виборах супротивників від правлячої ПСР. У Стамбулі розрив склав 28 тисяч голосів. (01.04.2019)

У розмові з журналістами єврочиновник закликав керівництво ПСР дотримуватися демократичних принципів. Серед іншого він вказав на те, що впродовж останніх років Туреччина "з високою швидкістю віддалилася від європейських цінностей". На тлі цього Тіммерманс висловив сподівання, що керівництво ПСР не погіршить ситуацію, проігнорувавши результати місцевих виборів.

Хоч член Єврокомісії й визнав, що кожна партія має право вимагати перерахунку голосів, якщо має вагомі підстави сумніватися в результатах голосування, важливо, щоб турецька влада діяла "незалежно", та щоб врешті-решт ПСР визнала ці результати. Саме такий підхід "і є демократія", зазначив Тіммерманс.

Повний текст інтерв'ю з Тіммермансом вийде в номері за 7 квітня.

Нагадаємо, на проведених нещодавно місцевих виборах кандидати від опозиційної Народно-республіканської партії випередили на місцевих виборах супротивників від правлячої ПСР у двох найбільших турецьких містах - Стамбулі та Анкарі. ПСР не визнала цих результатів та домоглася проведення перерахунку голосів.

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