ЄС застерігає правлячу партію Туреччини щодо невизнання результатів виборів

Перший віце-президент Європейської Комісії (ЄК) Франс Тіммерманс наголосив на необхідності визнання результатів недавніх місцевих виборів у Туреччині правлячою Партією справедливості та розвитку (ПСР). Про це Тіммерманс заявив в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag, частина якого оприлюднена в суботу, 6 квітня.

У розмові з журналістами єврочиновник закликав керівництво ПСР дотримуватися демократичних принципів. Серед іншого він вказав на те, що впродовж останніх років Туреччина "з високою швидкістю віддалилася від європейських цінностей". На тлі цього Тіммерманс висловив сподівання, що керівництво ПСР не погіршить ситуацію, проігнорувавши результати місцевих виборів.

Хоч член Єврокомісії й визнав, що кожна партія має право вимагати перерахунку голосів, якщо має вагомі підстави сумніватися в результатах голосування, важливо, щоб турецька влада діяла "незалежно", та щоб врешті-решт ПСР визнала ці результати. Саме такий підхід "і є демократія", зазначив Тіммерманс.

Повний текст інтерв'ю з Тіммермансом вийде в номері за 7 квітня.

Нагадаємо, на проведених нещодавно місцевих виборах кандидати від опозиційної Народно-республіканської партії випередили на місцевих виборах супротивників від правлячої ПСР у двох найбільших турецьких містах - Стамбулі та Анкарі. ПСР не визнала цих результатів та домоглася проведення перерахунку голосів.