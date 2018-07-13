ЄС запроваджує захисні мита на імпорт металопродукції

У відповідь на митну політику США Єврокомісія запровадила 25-відсоткові ввізні мита на певні види металургійної продукції. Цей крок різко розкритикували в Києві.
Єврокомісія запровадила 25-відсоткове ввізне мито на певні види імпортної сталі та іншої продукції чорної металургії. Цей крок було зроблено в рамках попередніх захисних заходів у відповідь на митну та торговельну політику США, повідомили в четвер, 19 липня, в Єврокомісії, передає інформагенція dpa.
Нові норми поширюватимуться на імпортну сталь та вироби з неї, котрі надходитимуть до ЄС додатково через обмеження обсягів імпорту сталі до США, пояснила єврокомісарка з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом. Митні ставки для традиційних обсягів імпорту сталі до ЄС не змінюватимуться. Обмеження стосуватимуться 28 видів металургійної продукції, до 23 з них запровадять попередні тарифні заходи терміном на 200 днів.
Київ говорить про порушення норм СОТ та Угоди про асоціацію
Тим часом у міністерстві економічного розвитку та торгівлі (МЕРТ) України різко розкритикували запровадження Євросоюзом тимчасових ввізних мит. У повідомленні прес-служби українського відомства зазначається, що ЄС "не має достатніх підстав для порушення розслідування відповідно до вимог СОТ".
Крім того, у МЕРТ вказують на порушення цим кроком положень Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, зокрема в частині створення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі. Так само у міністерстві наголосили, що загалом лише 11 видів української металопродукції опинилося у списку тих металургійних виробів, щодо яких застосовуватимуть нові ввізні мита.
Нагадаємо, від 1 червня 2018 року імпорт сталі з ЄС до США підпадає під 25-відсоткове мито. Ввізне мито для європейського алюмінію в США становить 10 відсотків.
Загальна вартість американських товарів, яких торкнуться нові мита ЄС, становить 2,8 мільярда євро. Нові обмеження стосуються, виробів із сталі, віскі, арахісового масла, мотоциклів Harley Davidson та джинсів Levi's. (22.06.2018)
У відповідь на митну політику США Європейський Союз з 22 червня запровадить нові тарифи на групу американських товарів загальною вартістю 2,8 мільярда євро. Серед них джинси, арахісове масло, мотоцикли і віскі. (20.06.2018)