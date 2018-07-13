ЄС запроваджує захисні мита на імпорт металопродукції

Єврокомісія запровадила 25-відсоткове ввізне мито на певні види імпортної сталі та іншої продукції чорної металургії. Цей крок було зроблено в рамках попередніх захисних заходів у відповідь на митну та торговельну політику США, повідомили в четвер, 19 липня, в Єврокомісії, передає інформагенція dpa.

Нові норми поширюватимуться на імпортну сталь та вироби з неї, котрі надходитимуть до ЄС додатково через обмеження обсягів імпорту сталі до США, пояснила єврокомісарка з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом. Митні ставки для традиційних обсягів імпорту сталі до ЄС не змінюватимуться. Обмеження стосуватимуться 28 видів металургійної продукції, до 23 з них запровадять попередні тарифні заходи терміном на 200 днів.

Київ говорить про порушення норм СОТ та Угоди про асоціацію

Тим часом у міністерстві економічного розвитку та торгівлі (МЕРТ) України різко розкритикували запровадження Євросоюзом тимчасових ввізних мит. У повідомленні прес-служби українського відомства зазначається, що ЄС "не має достатніх підстав для порушення розслідування відповідно до вимог СОТ".

Крім того, у МЕРТ вказують на порушення цим кроком положень Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, зокрема в частині створення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі. Так само у міністерстві наголосили, що загалом лише 11 видів української металопродукції опинилося у списку тих металургійних виробів, щодо яких застосовуватимуть нові ввізні мита.

Нагадаємо, від 1 червня 2018 року імпорт сталі з ЄС до США підпадає під 25-відсоткове мито. Ввізне мито для європейського алюмінію в США становить 10 відсотків.