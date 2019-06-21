 ЄС закликав притягти до відповідальності винних у вбивстві журналіста Комарова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.06.2019

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Новини

ЄС закликав притягти до відповідальності винних у вбивстві журналіста Комарова

Представництво Євросоюзу в Україні сподівається на оперативне розслідування вбивства черкаського журналіста. Водночас у ФРН відзначили збільшення кількості атак на журналістів та активістів в Україні.

ЄС закликає розслідувати вбивство журналіста Вадима Комарова

ЄС закликає розслідувати вбивство журналіста Вадима Комарова

У Європейському Союзі сподіваються, що українським правоохоронцям вдасться оперативно притягти до відповідальності винних у вбивстві черкаського журналіста Вадима Комарова. "Ми засмучені смертю пана Комарова, журналіста-розслідувача з Черкас, на якого напали у травні 2019 року. Сподіваємося, що влада оперативно та ретельно розслідує цей напад і притягне винних до відповідальності. Повага до свободи ЗМІ є однією з цінностей, які поділяють ЄС і Україна", - повідомило у п'ятницю, 21 червня, представництво ЄС в Україні у Twitter.

У Німеччині також закликали українську владу ретельно розслідувати напади на журналістів і громадських активістів. "Я вражена смертю українського журналіста Вадима Комарова, на якого було скоєно напад на початку травня, і який помер від нанесених ран", - йдеться в заяві уповноваженої німецького уряду з прав людини Бербель Кофлер (Bärbel Kofler), оприлюдненій посольством Німеччини в Україні у п'ятницю, 21 червня.

Кофлер також відзначила зростання кількості атак на журналістів та активістів в українських регіонах. "Я закликаю нове керівництво України і політиків всіх рівнів серйозно поставитися до випадків насильства і репресій щодо журналістів та активістів. Очікую від українських правоохоронних органів цілеспрямованого і повного розслідування цього випадку, так само, як і всіх інших", - закликала Кофлер. При цьому вона наголосила, що в Україні немає місця культурі страху та безкарності.

Раніше притягнути до відповідальності винних у смерті Вадима Комарова також закликав представник Організації з безпеки та співробітництва в Європі з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір.

DW.COM

Брутальний напад на журналіста-розслідувача у Черкасах шокував колег і в Україні, і за кордоном. Журналісти нарікають на беззахисність і бездіяльність правоохоронних органів. (08.05.2019)

Черкаський журналіст Вадим Комаров, якого жорстоко побив невідомий зловмисник понад місяць тому, помер у лікарні. (20.06.2019)

Нагадаємо, черкаський журналіст Вадим Комаров помер у лікарні в ніч на 20 червня. Раніше, 4 червня невідомий чоловік побив журналіста на вулиці у Черкасах. Комарова госпіталізували у важкому стані. Його прооперували і з того часу він перебував у комі. Тим часом зловмисник втік і поліція його досі не ідентифікувала і не знайшла.

За фактом скоєння нападу правоохоронці повідомили про відкриття кримінального провадження. Пізніше поліція перекваліфікувала напад на журналіста з умисного тяжкого тілесного ушкодження на умисне вбивство. У слідства є три основні робочі версії: професійна діяльність потерпілого, раптова сварка з невстановленою особою і вбивство з корисливих мотивів.

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