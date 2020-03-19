Бербель Кофлер - німецька політикиня. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Бербель Кофлер".

З 1991 року Бербель Кофлер є членом Соціал-демократичної партії Німеччини, а з вересня 2004 є депутаткою Бундестагу. У 2016 році Бербель Кофлер була призначена уповноваженою німецького уряду з прав людини. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.