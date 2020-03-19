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Бербель Кофлер

Бербель Кофлер - німецька політикиня. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Бербель Кофлер".

З 1991 року Бербель Кофлер є членом Соціал-демократичної партії Німеччини, а з вересня 2004 є депутаткою Бундестагу. У 2016 році Бербель Кофлер була призначена уповноваженою німецького уряду з прав людини. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У ФРН засуджують катування ув'язнених у ДНР та ЛНР

У ФРН засуджують катування ув'язнених у "ДНР" та "ЛНР" 19.03.2020

Уповноважена німецького уряду з прав людини Бербель Кофлер засудила катування ув'язнених у "ДНР" та "ЛНР", а також закликала Росію чинити вплив на сепаратистів на сході України.
ЄС закликав притягти до відповідальності винних у вбивстві журналіста Комарова

ЄС закликав притягти до відповідальності винних у вбивстві журналіста Комарова 21.06.2019

Представництво Євросоюзу в Україні сподівається на оперативне розслідування вбивства черкаського журналіста. Водночас у ФРН відзначили збільшення кількості атак на журналістів та активістів в Україні.
Берлін вимагає від Мінська скасувати смертну кару

Берлін вимагає від Мінська скасувати смертну кару 29.11.2018

У 2018 році в Білорусі стратили чотирьох в'язнів, засуджених до смертної кари. Уповноважена німецького федерального уряду з прав людини, ЄС і Рада Європи закликали Мінськ скасувати найвищу міру покарання.
Берлін про напад на ромів у Львові: Меншини в Україні мають жити в безпеці

Берлін про напад на ромів у Львові: Меншини в Україні мають жити в безпеці 26.06.2018

У Берліні стурбовані тим, що в окремих регіонах Європи існує ненависть до меншин. Київ закликають провести належне розслідування нападу на табір ромів у Львові.
Уряд ФРН підтримав угоду з Туреччиною попри зауваження щодо прав людини

Уряд ФРН підтримав угоду з Туреччиною попри зауваження щодо прав людини 03.08.2016

Урядова уповноважена ФРН з прав людини Бербель Кофлер закинула Анкарі порушення прав і свобод громадян, але уряд Німеччини залишається на позиції підтримки угоди з Анкарою для вирішення кризи біженців.
Німецькі політики: чесні вибори в Україні - шанс на подвійний виграш

Німецькі політики: чесні вибори в Україні - шанс на подвійний виграш 28.10.2012

Хто б не переміг на виборах в Україні, європейська перспектива та добробут громадян мають стати пріоритетними завданнями нового парламенту, сподіваються німецькі політики.
Угода про зону вільної торгівлі між ЄС і Україною майже готова

Угода про зону вільної торгівлі між ЄС і Україною майже готова 14.07.2011

Депутат Бундестагу Бербель Кофлер (СДПН) у розмові з Deutsche Welle повідомила, що є хороші шанси до кінця 2011 року підписати угоду про зону вільної торгівлі між ЄС і Україною.
Депутат Бундестагу: Безвізовий режим Україна-ЄС не раніше ніж за кілька років

Депутат Бундестагу: Безвізовий режим Україна-ЄС не раніше ніж за кілька років 03.09.2010

Депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії Німеччини, співголова німецько-української міжпарламентської групи Бербель Кофлер про свою поїздку до Чорнобиля й про питання безвізового режиму між Україною та ЄС.
Успіх Східного партнерства залежить і від законодавців

Успіх Східного партнерства залежить і від законодавців 08.05.2009

Депутат німецького Бундестагу, голова німецько-української міжпарламентської групи Бербель Кофлер про Східне партнерство, роль депутатів для успіху цієї ініціативи, візове питання і європейські перспективи України.
Бербель Кофлер: «Троє виборів за неповні 3 роки!

Бербель Кофлер: «Троє виборів за неповні 3 роки!" 09.10.2008

Депутат німецького Бундестагу Бербель Кофлер вважає, що перманентні вибори дуже шкодять розвиткові України. Водночас, в інтерв'ю "Німецькій хвилі" вона сказала, що раптової появи абсолютно нових облич не прогнозує.
Бербель Кофлер: Україна має навчитися долати кризи

Бербель Кофлер: Україна має навчитися долати кризи 26.07.2007

Після візиту до України Голова німецько-української міжпарламентської групи у Бундестазі Бербель Кофлер розповіла про зустрічі у Києві та Харкові та поділитися своїм баченням актуальної ситуації в Україні.
Політика буде кращою, якщо в неї втручатимуться молоді люди

"Політика буде кращою, якщо в неї втручатимуться молоді люди" 17.07.2007

Під час нинішнього візиту в Україну співголові німецько-української міжпарламентської групи Бербель Кофлер випала нагода поспілкуватися з молоддю.