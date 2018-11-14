 ЄС готує ″конкретні заходи″ для підтримки України через дії РФ в Азовському морі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.11.2018

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Новини

ЄС готує "конкретні заходи" для підтримки України через дії РФ в Азовському морі

Євросоюз очікує від Росії припинення надмірних перевірок суден в Азовському морі. Це питання в Брюсселі обговорили глави МЗС країн ЄС. Водночас Єврокомісія розробляє заходи економічної підтримки України.

Дії РФ на Азовському морі непокоять ЄС

Дії РФ на Азовському морі непокоять ЄС

Надмірні інспекції комерційних суден в Азовському морі з боку Росії несуть шкоду не лише Україні, але і країнам Європейського Союзу. І Брюссель очікує від Москви припинення цих перевірок. Про це заявила верховна представниця ЄС з зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні за підсумками засідання Ради ЄС у понеділок, 19 листопада.

DW.COM

У Європарламенті відбулися дебати щодо ситуації в Азовському морі. Під час них критикували Росію за порушення міжнародного права, заохочували Україну шукати справедливості в судах і застерігали від мілітаризації. (24.10.2018)

Підкомітет Європарламенту з безпеки й оборони провів засідання щодо ситуації в Азовському морі. Євродепутати розпитали чиновників ЄС, НАТО і АПУ, як ЄС може допомогти Україні вирішити конфлікт з РФ. (11.10.2018)

"Ми чітко кажемо нашим співрозмовникам у Російській Федерації, що ми очікуємо припинення цього", - відповіла Могеріні на запитання кореспондента DW, чи вдається Брюссель до конкретних заходів, аби вирішити проблему надмірних перевірок.

Могеріні зауважила, що нинішня ситуація в Азовському морі шкодить "не лише українській економіці, але також і багатьом суднам, які ходять під прапорами держав-членів ЄС". Тому, за її словами, Єврокомісія готує "конкретні заходи" з підтримки тих районів України, які це зачепило. Їх оголосять, коли вони будуть готовими, але міністри закордонних справ країн ЄС ці заходи також обговорили. Раніше Україна просила розробити програми з підтримки портів Маріуполя і Бердянська.

Згідно з даними уряду України, станом на кінець вересня надмірно було перевірено понад 200 суден, з них близько 120 - під прапорами країн ЄС. Ці перевірки розтягувалися на кілька діб замість звичних кількох годин. Як заявив DW один з чиновників ЄС на умовах анонімності, Брюссель у цьому питанні виходить не лише з українських даних, але і з даних, наданих державами ЄС. Водночас російська сторона наводить відмінні дані, додало джерело.

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