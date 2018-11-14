ЄС готує "конкретні заходи" для підтримки України через дії РФ в Азовському морі

Надмірні інспекції комерційних суден в Азовському морі з боку Росії несуть шкоду не лише Україні, але і країнам Європейського Союзу. І Брюссель очікує від Москви припинення цих перевірок. Про це заявила верховна представниця ЄС з зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні за підсумками засідання Ради ЄС у понеділок, 19 листопада.

"Ми чітко кажемо нашим співрозмовникам у Російській Федерації, що ми очікуємо припинення цього", - відповіла Могеріні на запитання кореспондента DW, чи вдається Брюссель до конкретних заходів, аби вирішити проблему надмірних перевірок.

Могеріні зауважила, що нинішня ситуація в Азовському морі шкодить "не лише українській економіці, але також і багатьом суднам, які ходять під прапорами держав-членів ЄС". Тому, за її словами, Єврокомісія готує "конкретні заходи" з підтримки тих районів України, які це зачепило. Їх оголосять, коли вони будуть готовими, але міністри закордонних справ країн ЄС ці заходи також обговорили. Раніше Україна просила розробити програми з підтримки портів Маріуполя і Бердянська.

Згідно з даними уряду України, станом на кінець вересня надмірно було перевірено понад 200 суден, з них близько 120 - під прапорами країн ЄС. Ці перевірки розтягувалися на кілька діб замість звичних кількох годин. Як заявив DW один з чиновників ЄС на умовах анонімності, Брюссель у цьому питанні виходить не лише з українських даних, але і з даних, наданих державами ЄС. Водночас російська сторона наводить відмінні дані, додало джерело.