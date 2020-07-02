 ЄС: Відставка голови НБУ Якова Смолія є тривожним сигналом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2020

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Новини

ЄС: Відставка голови НБУ Якова Смолія є тривожним сигналом

В пресслужбі ЄС похвалили політику Нацбанку України за останні роки. Заяву про відставку Якова Смолія через політичний тиск у Брюсселі назвали тривожним сигналом.

Яків Смолій заявив про політичний тиск

Яків Смолій заявив про політичний тиск

Європейський Союз вважає написання головою Нацбанку України Яковом Смолієм заяви про звільнення тривожним сигналом. Про це йдеться у заяві речника ЄС із зовнішньої політики Петера Стано, опублікованій у четвер, 2 липня. Раніше DW звернулася до речника з проханням прокоментувати заяву Смолія про відставку.

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"Оголошення про відставку головою Національного банку України Яковом Смолієм на тлі його заяви про політичний тиск є тривожним сигналом. Банк повинен зберегти спроможність виконувати свою роль незалежно. Підривання цієї важливої інституції ставить під загрозу довіру до реформ в Україні та їхню підтримку", - заявив Стано.

У ЄС нагадали, що незалежність НБУ була "фундаментальним досягненням для України" і лишається "критично важливою для майбутнього успіху країни". За словами Стано, в останні роки Нацбанк вдавався до "сміливих і дуже потрібних" кроків для забезпечення макрофінансової стабільності України. Зокрема політика НБУ стабілізувала гривню, знизила інфляцію та підвищила золотовалютні резерви.

"ЄС продовжить підтримувати Україну в імплементації дуже потрібних реформ і розраховує на українську владу, що вона зберігатиме свій рівень відданості (реформам. - Ред.)", - наголосив Петер Стано.

1 липня Яків Смолій подав у відставку, пояснивши це систематичним політичним тиском.

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