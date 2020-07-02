ЄС: Відставка голови НБУ Якова Смолія є тривожним сигналом

Європейський Союз вважає написання головою Нацбанку України Яковом Смолієм заяви про звільнення тривожним сигналом. Про це йдеться у заяві речника ЄС із зовнішньої політики Петера Стано, опублікованій у четвер, 2 липня. Раніше DW звернулася до речника з проханням прокоментувати заяву Смолія про відставку.

Читайте також: Нацбанк України без капітана - курс на дно?

"Оголошення про відставку головою Національного банку України Яковом Смолієм на тлі його заяви про політичний тиск є тривожним сигналом. Банк повинен зберегти спроможність виконувати свою роль незалежно. Підривання цієї важливої інституції ставить під загрозу довіру до реформ в Україні та їхню підтримку", - заявив Стано.

У ЄС нагадали, що незалежність НБУ була "фундаментальним досягненням для України" і лишається "критично важливою для майбутнього успіху країни". За словами Стано, в останні роки Нацбанк вдавався до "сміливих і дуже потрібних" кроків для забезпечення макрофінансової стабільності України. Зокрема політика НБУ стабілізувала гривню, знизила інфляцію та підвищила золотовалютні резерви.

"ЄС продовжить підтримувати Україну в імплементації дуже потрібних реформ і розраховує на українську владу, що вона зберігатиме свій рівень відданості (реформам. - Ред.)", - наголосив Петер Стано.

1 липня Яків Смолій подав у відставку, пояснивши це систематичним політичним тиском.

Читайте також:У МВФ нагадали, що НБУ перебуває в центрі програми підтримки України