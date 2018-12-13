 ЄС відмовився від нових переговорів щодо угоди про Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.12.2018

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Новини

ЄС відмовився від нових переговорів щодо угоди про Brexit

Європейський Союз не хоче нових переговорів про угоду щодо виходу Великобританії з блоку. Але там готові почати переговори про вільну торгівлю між двома сторонами.

Тереза Мей та лідери європейських країн на саміті у Брюсселі

Тереза Мей та лідери європейських країн на саміті у Брюсселі

Євросоюз назвав неможливим відновлення переговорів щодо виходу Великобританії з блоку. Про це йдеться у заяві 27 країн-членів блоку, ухваленій під час саміту ввечері у четвер, 13 грудня. "ЄС підтримує цю угоду (про вихід Великобританії з ЄС, - Ред.) і має намір здійснити її ратифікацію. Він не відкритий щодо нових переговорів", - йдеться в документі.

Одночасно лідери країн ЄС запевнили, що мають намір укласти угоду про вільну торгівлю між Великобританією та ЄС до 2021 року. Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер повідомив, що переговори щодо майбутніх торговельних відносин між двома сторонами почнуться, щойно британський парламент та Європарламент затвердять угоду про Brexit, передає агенція AFP.

Також ЄС заявив про намір продовжувати обговорення питання про кордон з Ірландією, який викликає численні суперечки серед британських політиків. ЄС також закликав активізувати підготовку до Brexit на всіх рівнях і готуватися до всіх можливих сценаріїв.

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Після того, як у Великобританії відклали голосування у Палаті громад щодо угоди про Brexit, ситуація знову непевна. Тереза Мей сподівається на подальші поступки ЄС. Однак Брююссель не хоче переглядати угоду. (12.12.2018)

Прем'єр-міністерка Тереза Мей бореться вдома за підтримку угоду про Brexit з ЄС. На саміті ЄС їй хочуть допомогти, але водночас нічого не змінювати. ЄС має інші проблеми. (13.12.2018)

Під час зустрічі в Брюсселі прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей повідомила членів ЄС про труднощі, що виникають при ратифікації угоди по Brexit. Як відомо, вона перенесла на 21 січня голосування за угоду про Brexit у парламенті, яке мало відбутися 11 грудня. Наступного дня вона зуміла зберегти посаду глави уряду під час голосування про висловлення їй недовіри її Консервативною партією.

Атмосфера під час переговорів у Брюсселі була напруженою. Як повідомляє AFP з посиланням на власні джерела, лідери країн ЄС, зокрема канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel), неодноразово перебивали Терезу Мей, запитуючи у неї, чого вона прагне досягти. На визначеності від Лондона наполягав у своїх заявах і Юнкер. "Наші британські друзі повинні сказати самі, чого вони хочуть, замість того, щоб запитувати, чого хочемо ми. Тереза Мей вела сміливий бій, але, на жаль, ми не бачимо результатів", - заявив він після зустрічі з британською прем'єркою. Одночасно Юнкер повідомив, що 19 грудня Єврокомісія опублікує подальші плани з захисту європейських фірм та громадян на випадок, коли Великобританія повинна буде залишити блок 29 березня 2019 року без будь-якої угоди про Brexit.

Як повідомлялося, 25 листопада країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який міститься на понад 580 сторінках та регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з пунктами договору, Великобританія має вийти з ЄС у березні 2019 року.

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