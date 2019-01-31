ЄС виступає за другий тур президентських виборів в Болівії

Європейський Союз у п'ятницю, 25 жовтня, закликав уряд Болівії провести в країні другий тур президентських виборів. "Це найкраща можливість відновити довіру та висловити повагу до демократичного рішення народу", - наголосила речниця верховної представниці ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики.

Ввечері напередодні центральна виборча комісія Болівії оголосила результат першого туру виборів президента, за яким чинний глава держави, соціаліст Ево Моралес дістав 47,07 відсотка підтримки виборців. Наступний за результатом кандидат - консерватор Карлос Меза - отримав 36,51 відсотка голосів виборців.

Згідно з болівійським законодавством, кандидат вважається таким, що виграв вибори уже у першому турі, якщо він отримав щонайменше 40 відсотків голосів виборців та відірвався від кандидата, котрий посів друге місце, на 10 відсоткових пунктів.

Моралес, який може вчетверте обійняти посаду глави болівійської держави, вперше не отримав на виборах абсолютну більшість голосів. Опозиція закидала йому маніпуляції та фальшування результатів виборів.

Спостерігачі на виборах з Організації американських держав рекомендували Моралесу після оголошення результатів першого туру таки виступити за проведення другого туру виборів. Між тим міністерство стиції Болівії називає такі рекомендації антиконституційними.

У 2016 році у Болівії шахтарі вбили віце-міністра внутрішніх справ. Через його убивство було затримано понад 40 осіб.

Нагадаємо, що у 2018 році на виборах президента Бразилії переміг правий популіст Жаір Болсонару.