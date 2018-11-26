 ЄС вимагає звільнення захоплених РФ українських кораблів та екіпажів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.11.2018

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Новини

ЄС вимагає звільнення захоплених РФ українських кораблів та екіпажів

Верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики Федеріка Могеріні назвала застосування сили Росією неприйнятним і закликала негайно звільнити захоплені в Керченській протоці українські кораблі та їхні екіпажі.

Українські кораблі Нікополь і Яни Капу

Українські кораблі "Нікополь" і "Яни Капу"

Євросоюз "стривожений" використанням Росією сили проти українських військових кораблів у Керченській протоці і називає цей інцидент "неприйнятним", інформує агенція dpa.

У заяві верховної представниці ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріки Могеріні, оприлюдненій у середу, 28 листопада, зазначено, що ЄС "очікує від Росії забезпечення безперешкодного проходу Керченською протокою до та з Азовського моря у відповідності до міжнародного права".

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Могеріні також закликала до стриманості та негайної деескалації ситуації. "У цьому контексті, ми закликаємо Росію звільнити захоплені судна, їхні екіпажі і обладнання без жодних умов і негайно", - заявила глава європейської дипломатії. Водночас, як повідомляє агенція AFP, країни ЄС не дійшли згоди щодо можливого запровадження санкцій проти РФ на тлі інциденту у Азовському морі.

Нагадаємо, що загострення тривалого конфлікту між Україною та РФ сталося 25 листопада, коли рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" Військово-морських сил України були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. Внаслідок захоплення кораблів шестеро українських військових були поранені. Після інциденту в Керченській протоці Збройні сили України були приведені в стан повної боєготовності, а від 26 листопада у 10 областях у десяти прикордонних областях України було запроваджено воєнний стан.

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