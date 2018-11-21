 ЄС вимагає від Росії відновити свободу судноплавства в Керченській протоці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

ЄС вимагає від Росії відновити свободу судноплавства в Керченській протоці

Європейський Союз закликав Росію не загострювати ситуацію в Азовському морі та в Керченській протоці, де російська сторона захопила українські кораблі. Україна звернулася по допомогу до США.

Російські спецпризначенці захопили українські кораблі в Керченській протоці

Російські спецпризначенці захопили українські кораблі в Керченській протоці

Європейський Союз закликає Росію відновити вільний рух суден у Керченській протоці і не загострювати ситуацію в Азовському морі. "Ми очікуємо, що Росія відновить свободу проходження в Керченській протоці і закликаємо всіх діяти з максимальною стриманістю для негайної деескалації ситуації", - йдеться в оприлюдненій у неділю, 25 листопада, заяві речниці зовнішньополітичної служби ЄС Майї Косьянчич.

Північноатлантичний альянс (НАТО) також закликав Росію дотримуватися норм міжнародного права і забезпечити безперешкодний доступ українських кораблів до Азовського моря. У заяві НАТО йдеться, що Альянс уважно стежить за конфліктом у районі Керченської протоки. "Ми закликаємо Росію забезпечити безумовний доступ до українських портів на Азовському морі відповідно до міжнародного права", - наголошується в заяві.

Тим часом Україна звернулася до США з проханням про підтримку через дії Росії у Керченській протоці. "Негайно звернулися до американських партнерів із закликом про рішучу підтримку України і чіткого сигналу з боку США агресору. Були запевнені щодо пильної уваги до розвитку ситуації і підготовці реакції з метою недопущення подальшої ескалації", - написав посол України в США Валерій Чалий на своїй сторінці у Facebook.

Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що Генпрокуратура спільно з СБУ проводять слідчі дії щодо акту ведення агресивної війни РФ. За його словами, військову прокуратуру Південного регіону та частину прокуратури зони ООС піднято по тривозі.

Нагадаємо, у військово-морських силах Збройних сил України повідомили про обстріл українських військових кораблів з боку росіян та захоплення суден російськими спецпризначенцями. "За оперативною інформацією захоплено "Бердянсь" і "Яни Капу", які буксируються. "Нікополь" заблокований та слідує у супроводі окупантів. Шестеро українських військовослужбовців отримали поранення", - йдеться у повідомленні ВМС.

Вранці 25 листопада міністерство оборони України повідомило про агресію російських прикордонників під час переходу трьох суден українських ВМС з порту Одеси у Чорному морі до порту Маріуполь в Азовському морі. Один з прикордонних російських катерів вчинив таран українського буксира, через що той отримав пошкодження. Пізніше російська сторона закрила прохід під Кримським мостом, заблокувавши тим самим рух суден з Чорного в Азовське море.

DW.COM

У Європарламенті відбулися дебати щодо ситуації в Азовському морі. Під час них критикували Росію за порушення міжнародного права, заохочували Україну шукати справедливості в судах і застерігали від мілітаризації. (24.10.2018)

Росія перекрила прохід для суден під Кримським мостом. Керченську протоку патрулюють російські бойові літаки. (25.11.2018)

Українці звинуватили росіян, що ті "відмовляються забезпечити право свободи судноплавства, гарантоване міжнародними угодами", а також у порушенні Конвенції ООН з морського права та Договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки.

В управлінні російської Федеральної служби безпеки (ФСБ) в анексованому Росією Криму в порушенні цієї ж Конвенції звинуватили Україну. Там наголосили, що українські кораблі перетнули російський кордон та неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря Російської Федерації. Україна звернулась до Ради Безпеки ООН у зв'язку з агресією російських прикордонних кораблів щодо групи українських суден у Чорному і Азовському морях. 

Дивитись відео 04:09
Now live
04:09 хв

Держкордон, якого немає: ексклюзивний репортаж DW з Азовського моря (19.09.2018)

Аудіо й відео до теми

Держкордон, якого немає: ексклюзивний репортаж DW з Азовського моря (19.09.2018)  

Також за темою

Russland - Drei Schiffe der ukrainischen Marine haben die russische Grenze illegal überschritten.

ВМС України повідомили про захоплення російськими військовими кораблів 25.11.2018

У ВМС України повідомили про пошкодження внаслідок обстрілу з боку росіян двох катерів, шестеро моряків поранені. Українські судна захоплені російськими спецпризначенцями, стверджують у ВМС.

Russland - Drei Schiffe der ukrainischen Marine haben die russische Grenze illegal überschritten.

Ескалація в Керченській протоці: Росія перекрила прохід для суден 25.11.2018

Росія перекрила прохід для суден під Кримським мостом. Керченську протоку патрулюють російські бойові літаки.

Ukraine - Asowsches Meer - Krim

Київ заявив про напад росіян на кораблі ВМС України 25.11.2018

Російські прикордонники здійснили відверто агресивні дії проти трьох українських військових кораблів, стверджують у Києві. Москва натомість звинуватила Київ у порушенні міжнародного права.

Реклама

Докладно

День пам'яті жертв Голодомору, Київ, Україна

Сергій Плохій: Пам'ять про Голодомор об'єднує суспільство

Після 2014 року значно більше українців вважають Голодомор геноцидом, переконаний історик Сергій Плохій. 

Анґела Меркель наголосила на важливості роботи G20

Меркель відзначила зусилля G20 у вирішенні проблем економіки

Разом країнам G20 вдається розв'язувати важливі питання світової економіки, зиск мають усі учасники, заявила Меркель.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  