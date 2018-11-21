ЄС вимагає від Росії відновити свободу судноплавства в Керченській протоці

Європейський Союз закликає Росію відновити вільний рух суден у Керченській протоці і не загострювати ситуацію в Азовському морі. "Ми очікуємо, що Росія відновить свободу проходження в Керченській протоці і закликаємо всіх діяти з максимальною стриманістю для негайної деескалації ситуації", - йдеться в оприлюдненій у неділю, 25 листопада, заяві речниці зовнішньополітичної служби ЄС Майї Косьянчич.

Північноатлантичний альянс (НАТО) також закликав Росію дотримуватися норм міжнародного права і забезпечити безперешкодний доступ українських кораблів до Азовського моря. У заяві НАТО йдеться, що Альянс уважно стежить за конфліктом у районі Керченської протоки. "Ми закликаємо Росію забезпечити безумовний доступ до українських портів на Азовському морі відповідно до міжнародного права", - наголошується в заяві.

Тим часом Україна звернулася до США з проханням про підтримку через дії Росії у Керченській протоці. "Негайно звернулися до американських партнерів із закликом про рішучу підтримку України і чіткого сигналу з боку США агресору. Були запевнені щодо пильної уваги до розвитку ситуації і підготовці реакції з метою недопущення подальшої ескалації", - написав посол України в США Валерій Чалий на своїй сторінці у Facebook.

Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що Генпрокуратура спільно з СБУ проводять слідчі дії щодо акту ведення агресивної війни РФ. За його словами, військову прокуратуру Південного регіону та частину прокуратури зони ООС піднято по тривозі.

Нагадаємо, у військово-морських силах Збройних сил України повідомили про обстріл українських військових кораблів з боку росіян та захоплення суден російськими спецпризначенцями. "За оперативною інформацією захоплено "Бердянсь" і "Яни Капу", які буксируються. "Нікополь" заблокований та слідує у супроводі окупантів. Шестеро українських військовослужбовців отримали поранення", - йдеться у повідомленні ВМС.

Вранці 25 листопада міністерство оборони України повідомило про агресію російських прикордонників під час переходу трьох суден українських ВМС з порту Одеси у Чорному морі до порту Маріуполь в Азовському морі. Один з прикордонних російських катерів вчинив таран українського буксира, через що той отримав пошкодження. Пізніше російська сторона закрила прохід під Кримським мостом, заблокувавши тим самим рух суден з Чорного в Азовське море.

Українці звинуватили росіян, що ті "відмовляються забезпечити право свободи судноплавства, гарантоване міжнародними угодами", а також у порушенні Конвенції ООН з морського права та Договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки.

В управлінні російської Федеральної служби безпеки (ФСБ) в анексованому Росією Криму в порушенні цієї ж Конвенції звинуватили Україну. Там наголосили, що українські кораблі перетнули російський кордон та неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря Російської Федерації. Україна звернулась до Ради Безпеки ООН у зв'язку з агресією російських прикордонних кораблів щодо групи українських суден у Чорному і Азовському морях.