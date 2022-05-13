ЄС: Агресія РФ проти України стала війною на виснаження

У Євросоюзі вважають, що агресія Росії проти України перейшла у фазу війни на виснаження. Про це заявило високопосадове джерело DW у структурах ЄС у п'ятницю, 13 травня. "Ми вважаємо, що зараз справді йде війна на виснаження, і цей конфлікт буде тривати", - зазначив співрозмовник.

Він відмовився робити припущення, скільки саме ще може тривати війна. "Що буде вирішальним на полі бою - це здатність підтримувати свої зусилля. Тому один з головних викликів зараз - зрозуміти, яка країна стане першою відчувати труднощі у поповненні своїх запасів, боєприпасів, ресурсів, своєї армії для того, щоб бути в змозі протистояти ворогу. Буде це Росія чи Україна", - розповів брюссельський чиновник.

Він наголосив, що з огляду на ці реалії, Євросоюз продовжить надавати Україні допомогу. "ЄС пристосує свою підтримку до цього вірогідно тривалого конфлікту. Зараз пріоритет для держав-членів ЄС - знайти спосіб виконати запити України. А як ви знаєте, запити України зосереджені на важкому озброєнні", - додало джерело.

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ЄС виділить ще 500 мільйонів євро на зброю для України

Раніше цього дня верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель запропонував виділити ще 500 мільйонів євро на закупівлю зброї для України. Таким чином загальна сума допомоги з боку Євросоюзу сягне двох мільярдів євро. Джерело DW очікує на остаточне рішення щодо нових коштів протягом кількох днів, після завершення всіх процедур, включно з голосуванням у німецькому Бундестазі. Цю ініціативу зможуть обговорити міністри оборони ЄС на своєму засіданні в Брюсселі 17 травня. До нього відеозв'язком долучиться і глава оборонного відомства України Олексій Резніков.

Ця пропозиція є "ще однією ілюстрацією факту, що ЄС хоче продовжувати надання військової допомоги Україні", зауважив брюссельський чиновник. За його словами, якщо у попередніх трьох траншах 450 мільйонів євро передбачалися на закупівлю летальної зброї та 50 мільйонів - на нелетальні припаси, такі як пальне, то тепер співвідношення змінять. У четвертому транші 490 мільйонів євро підуть на зброю, а на припаси - 10 мільйонів. "Між державами ЄС є одностайність щодо загального напрямку - нам треба продовжувати підтримувати Україну в усіх вимірах, але передусім у військовому аспекті. Нам треба продовжувати постачати зброю також і через те, що це працює, ми бачимо результати на полі бою", - підсумував високопосадовець ЄС.

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