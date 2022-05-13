ЄС: Агресія РФ проти України стала війною на виснаження
У Євросоюзі обіцяють пристосувати свою підтримку України з огляду на те, що російська агресія перейшла у стадію війни на виснаження. У ЄС вирішують питання виділення додаткових грошей на зброю для ЗСУ.
Спалений російський танк на Київщині
У Євросоюзі вважають, що агресія Росії проти України перейшла у фазу війни на виснаження. Про це заявило високопосадове джерело DW у структурах ЄС у п'ятницю, 13 травня. "Ми вважаємо, що зараз справді йде війна на виснаження, і цей конфлікт буде тривати", - зазначив співрозмовник.
Він відмовився робити припущення, скільки саме ще може тривати війна. "Що буде вирішальним на полі бою - це здатність підтримувати свої зусилля. Тому один з головних викликів зараз - зрозуміти, яка країна стане першою відчувати труднощі у поповненні своїх запасів, боєприпасів, ресурсів, своєї армії для того, щоб бути в змозі протистояти ворогу. Буде це Росія чи Україна", - розповів брюссельський чиновник.
Він наголосив, що з огляду на ці реалії, Євросоюз продовжить надавати Україні допомогу. "ЄС пристосує свою підтримку до цього вірогідно тривалого конфлікту. Зараз пріоритет для держав-членів ЄС - знайти спосіб виконати запити України. А як ви знаєте, запити України зосереджені на важкому озброєнні", - додало джерело.
ЄС виділить ще 500 мільйонів євро на зброю для України
Раніше цього дня верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель запропонував виділити ще 500 мільйонів євро на закупівлю зброї для України. Таким чином загальна сума допомоги з боку Євросоюзу сягне двох мільярдів євро. Джерело DW очікує на остаточне рішення щодо нових коштів протягом кількох днів, після завершення всіх процедур, включно з голосуванням у німецькому Бундестазі. Цю ініціативу зможуть обговорити міністри оборони ЄС на своєму засіданні в Брюсселі 17 травня. До нього відеозв'язком долучиться і глава оборонного відомства України Олексій Резніков.
Ця пропозиція є "ще однією ілюстрацією факту, що ЄС хоче продовжувати надання військової допомоги Україні", зауважив брюссельський чиновник. За його словами, якщо у попередніх трьох траншах 450 мільйонів євро передбачалися на закупівлю летальної зброї та 50 мільйонів - на нелетальні припаси, такі як пальне, то тепер співвідношення змінять. У четвертому транші 490 мільйонів євро підуть на зброю, а на припаси - 10 мільйонів. "Між державами ЄС є одностайність щодо загального напрямку - нам треба продовжувати підтримувати Україну в усіх вимірах, але передусім у військовому аспекті. Нам треба продовжувати постачати зброю також і через те, що це працює, ми бачимо результати на полі бою", - підсумував високопосадовець ЄС.
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Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва
Знаменитий міст
Підірваний українським військом міст через річку Ірпінь стримував російських загарбників від вторгнення в Київ. Саме під ним ховалися ірпінці під час евакуації, рятуючись від ворожого наступу. Наразі поруч з руїнами мосту обладнана тимчасова переправа. Пошкоджена ділянка мосту буде розібрана й замінена на нову.
Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва
Розбитий транспорт
Власники приватного автотранспорту були змушені залишати свої авто на під'їзді до зруйнованого мосту через Ірпінь і далі іти пішки. Зараз міська влада вивезла кинуті авто на територію міста й запрошує мешканців, що повертаються, їх забирати. Натомість на чимало машин, що лишилися припарковані у дворах житлових будинків, чекала сумна доля.
Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва
Тут був "Комфортний дім"
Затишні квартири в курортному місті, чисте повітря соснового лісу неподалік мегаполіса, європейський рівень життя за меншу ціну - такими були привабливі перспективи для більшості людей, що купували житло в Ірпені. Прихід російських загарбників перетворив все це на смертельну небезпеку та руїну. На фото: реклама продажу квартир в новозбудованому ірпінському житловому комплексі "Комфортний дім".
Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва
А тут була перукарня
У середині квітня міська влада Ірпеня звітувала про часткове відновлення електроструму та водопостачання в багатьох районах міста. Але наразі тиск у водогонах доставляє воду лише до третіх поверхів. Один з місцевих підприємців анонсував поновлення роботи першої після звільнення міста кав'ярні. Але ця перукарня у ЖК "Новоірпінські липки" навряд чи знову запрацює.
Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва
Відновленню не підлягає
За оцінками інвестиційної ради Ірпеня, після заподіяних вуличними боями масштабних руйнувань відбудова житлового фонду та міської інфраструктури потребує близько одного мільярда доларів. До міста почали навідуватися перші біженці, щоби оцінити стан свого житла та іншого майна. Цей чоловік на фото сказав, що вже не сподівається на відновлення квартири в цьому будинку.
Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва
Мінус три чверті домівок
За даними супутникового центру ООН Unosat, станом на 31 березня, російські військові під час окупації міста пошкодили в Ірпені щонайменше 1060 об'єктів житлової та соціальної інфраструктури. Це складає 71 відсоток території міста. 115 з них цілком зруйновані, 698 значно пошкоджені, 187 пошкоджені частково. Серед іншого, окупанти обстріляли чотири навчальні заклади та три заклади охорони здоров'я.
Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва
Три тижні гуманітарної катастрофи
Рятувальники евакуювали з Ірпеня більшість дітей, жінок та осіб похилого віку. Решта цивільних залишилася без електрики й опалення, без зв'язку. Вони були змушені терпіти нестачу харчів і води. За їхніми свідченнями, росіяни не дозволяли людям виходити з домівок та бомбосховищ, обстрілювали будинки різними видами зброї. На фото: спалений окупантами популярний в Ірпені торговельний центр "Жираф".
Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва
На лінії вогню
Цей будинок - перша споруда Ірпеня з боку заїзду в місто з Бучі, звідки росіяни почали атакувати першого дня повномасштабної фази війни проти України 24 лютого. Саме тут окупантів зупинили сили місцевої тероборони. За словами українських військових, російському війську не вдалося захопити весь Ірпінь. До остаточного звільнення міста 28 березня тут тривали запеклі вуличні бої.
Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва
Моя хата скраю
Мешканець крайнього житлового будинку Ірпеня на вулиці Соборній, Григорій, вперше приїхав оглянути свій згорілий під час обстрілів будинок. Тут жили три сім'ї: Григорій з дружиною і донькою, а також родини двох його небожів. На третій день спроб прориву оборони Ірпеня росіянами зайнявся дах, після чого згоріла вся споруда. "Отакий він, "рускій мір", - гірко підсумував чоловік побачене.
Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва
Три дні в льоху
Обстріли свого будинку Григорій відчув ще 24 лютого близько півдня. Всі три сім'ї переховувалися в цьому підвалі сараю на території їхньої садиби, сказав чоловік. А коли 27 лютого хата згоріла, всі відійшли в бомбосховище на території міського водоканалу, де залишалися до евакуації з міста 3 березня.
Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва
Без житла й майна
"З перших пострілів вся наша хата здригалася, зі стелі попадали всі люстри. А пожежа знищила й хату, і все, що в ній було. Я тут останні 20 років будував, купував все для комфорту моєї жінки-інваліда, а тепер ми лишилися ні з чим", - каже Григорій. Позад нього - заіржавілі рештки холодильника і побутової техніки, якою була обладнана кухня.
Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва
Здаватися ніхто не став
Дружина Григорія, Людмила, не могла вгамувати сліз під час огляду згорілої хати. Водночас вона категорично відкинула припущення про те, що в разі добровільної здачі росіянам її родина могла би уникнути загрози їхньому життю та руйнувань оселі. "Кому здаватися? Росіянам? Та мій чоловік і досі рветься в тероборону. Я б і сама воювати пішла, якби ноги могли ходити!", - заявила літня жінка.