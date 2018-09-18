 ЄСПЛ зобов′язав Київ не чіпати телефон журналістки ″Схем″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.09.2018

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Новини

ЄСПЛ зобов'язав Київ не чіпати телефон журналістки "Схем"

Седлецька заявила ЄСПЛ про загрозу вільній пресі в Україні. Київ є підписантом Конвенції із захисту прав людини, тож муситиме виконувати рішення суду.

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Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у екстреному порядку зобов'язав українську владу утриматися від доступу до даних із телефону журналістки-розслідувальниці з проекту "Радіо Свобода" "Схеми" Наталії Седлецької. Про це сама керівниця програми написала на своїй сторінці у Facebook ввечері вівторка, 18 вересня.

DW.COM

Тиск на журналістів та Наталію Седлецьку через її професійну діяльність - саме це вбачають в отриманні доступу до її дзвінків і листування Генеральною прокуратурою України. Тим часом у ГПУ - своя версія подій.

Журналіст Сергій Руденко про скандал довкола втручання ГПУ в роботу та особисте життя двох українських журналісток - спеціально для DW. (07.09.2018)

Рішення суду надати Генпрокуратурі доступ до інформації з телефону журналістки Радіо "Свобода" Наталії Седлецької є тиском на свободу преси в Україні, заявили у США та Євросоюзі. (05.09.2018)

За словами Седлецької, цей запобіжний захід був винесений судом відповідно до так званого Правила 39. Його використовують у виняткових випадках - коли існує реальна загроза порушення прав людини. Журналістка зазначила, що їй з адвокатами вдалося переконати ЄСПЛ, що отримання силовиками доступу до інформації з мобільних представників ЗМІ становить загрозу викриття джерел, які повідомляють суспільно важливу інформацію. Зокрема, "це може призвести до так званого охолоджувального ефекту для всієї розслідувальної журналістики і вільної преси в Україні", - зазначила Седлецька.

Подібні рішення ЄСПЛ є обов'язковими для виконання Україною, яка підписала Конвенцію із захисту прав людини.

Раніше Генеральна прокуратура України отримала доступ до інформації з телефонів двох українських журналісток - головної редакторки "Схем: корупція в деталях" Наталії Седлецької та кореспондентки часопису "Новое время" Крістіни Бердинських. Суд дозволив вивчати дзвінки, смс-переписку та місцезнаходження журналісток за останні півтора року. ГПУ домоглася такого рішення у рамках розслідування щодо директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника. Ухвала суду спровокувала хвилю критики в українській медіаспільноті.

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