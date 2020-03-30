Єрмак назвав відео зі своїм братом "спланованою операцією"

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у вівторок, 31 березня, назвав опубліковані відео з його братом, який обговорює призначення людей на посади в державній владі, "спланованою операцією".

"Щодо плівок, на яких начебто присутній мій брат Денис Єрмак (...) Як я і обіцяв, (...) я звернувся до правоохоронних органів із заявою. Ці заяви зареєстровані в ДБР, СБУ і також я знаю, що порушена справа САПом (її керівник САП Назар Холодницький порушив за заявою Гео Лероса, котрий оприлюднив відео. - Ред.)", - сказав Єрмак під час брифінгу.

Він запевнив, що "ці органи проведуть повне, об'єктивне, відкрите для суспільства розслідування всіх фактів, які сьогодні пов'язані з цими плівками, хто це робив, на чиє замовлення, що там на цих плівках і т. д". Також він оголосив, що гарантує, "що сьогодні влада жодним чином не буде на це впливати".

Єрмак зазначив, що має свою особисту думку і позицію, "вона полягає в наступному: що я розглядаю появу цих плівок в неділю, за день до того, що в парламенті розглядалися вчора дуже важливих питань (закон про неповернення банків ексвласникам та закон про зняття мораторію на торгівлю землею. - Ред.)"

"До того ж цей пан, який називає себе Гео Лерос, але я хочу вам сказати, що його справжнє прізвище Корехян Георг Багратович. Так, дійсно, я вважаю, що його дії, він є інструментом, який використовують люди, які сьогодні боряться не тільки зі мною, а з українською владою, з командою президента", - заявив Єрмак.

Єрмак закидає Леросу лобіювання кадрів з "минулої влади"

"Є свідки, що я зупинив спроби цього пана, який є депутатом партії "Слуга народу", обманним шляхом призначити на посаду в одному з міністерств на посаду заступника міністра людину з минулої влади, яка працювала в Київській державній адміністрації", - стверджує Єрмак.

За його словами, спочатку цю людину йому пропонували до Київської міської державної адміністрації. "Потім ця людина з'явилася - це було останнє рішення Кабінету Міністрів пана Гончарука, я зупинив це. Безумовно, у пана Лероса після цього до мене відповідне ставлення. Що мене не дивує", - сказав керівник ОПУ.

Він запевнив, що треба дочекатися висновків правоохоронних органів і "ми все побачимо, ми все почуємо і все стане зрозуміло". "Але якщо ви співставите факти, терміни, як і на яких ресурсах це відбувається, то вам усе стане зрозуміло", - додав він. Також Єрмак заявив, що "не може і не хоче" давати будь-які оцінки діями Гео Лероса, додавши, що "цим займаються правоохоронні органи".

Також Єрмак сказав, що він звернувся до СБУ і ДБР, тому що він вважає, що "це є спрямованою акцією, операцією". "Якщо ви прослідкуєте як це відбувається, по методичці вони працюють", - запевняє очільник ОПУ.

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Нагадаємо, напередодні Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальну справу на народного депутата Гео Лероса.

Того ж дня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відкрила кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційних злочинів під час призначення осіб до органів державної влади.

У САП повідомили, що до них надійшло звернення народного депутата України Гео Лероса щодо вчинення корупційних злочинів під час призначення конкретних осіб на посади голови обласної державної адміністрації (ОДА) та директора державного підприємства.

29 березня Гео Лерос опублікував декілька відео, на яких брат глави Офісу президента Андрія Єрмака Денис обговорює питання призначення на державні посади. Згідно з таймінгом на відео, записи нібито були зроблені в серпні, вересні, жовтні 2019 року.