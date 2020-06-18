Єрмак: За публікацію записів таємних розмов посадовців треба карати

Керівник Офісу президента (ОП) України Андрій Єврмак заявив про намір ОП домогтися ухвалення закону, який зробить злочином публікацію записів таємних розмов чиновників. Про це Єрмак сказав у коментарі американському виданню The Washington Post, оприлюдненому в середу, 1 липня.

"Це ненормально, коли хтось записує главу держави. І неважливо, чи це незаконний вчинок громадянина України через внутрішні мотиви, чи за цим стоять іноземні спецслужби", - сказав Єрмак, коментуючи оприлюднені наприкінці травня та в червні записи розмов п'ятого президента Петра Порошенка та колишнього віцепрезидента, а нині кандидата в президенти США Джо Байдена.

"Я хочу підкреслити, що ми розглядаємо це як пряме порушення національної безпеки нашої країни", - додав керівник ОП.

Новий закон може заспокоїти іноземних дипломатів, які занепокоєні через те, що в Україні важко зберегти конфіденційність розмов топ-чиновників, зазначає видання.

У травні народний депутат України Андрій Деркач під час пресконференції оприлюднив аудіоматеріали, які містять голоси, схожі на голоси п'ятого президента України Петра Порошенка і ексвіцепрезидента США Джо Байдена. За словами Деркача, ці записи можуть свідчити про вплив Байдена на Порошенка. Деркач стверджує, що отримав ці записи від журналістів-розслідувачів, а розмови нібито записував сам Порошенко. У червні Деркач оприлюднив ще одну порцію аудіозаписів розмов з голосами, схожими на голоси Порошенка та Байдена.

Сам Єрмак також вже потрапив у скандал із записами. 29 березня народний депутат Гео Лерос опублікував декілька відео, на яких брат глави Офісу президента Денис Єрмак обговорює питання призначення на державні посади. Згідно з таймінгом на відео, записи нібито були зроблені в серпні, вересні та жовтні 2019 року.